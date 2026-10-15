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ЕЦБ одобрил увеличение доли UniCredit в Commerzbank

ЕЦБ одобрил увеличение доли UniCredit в Commerzbank - 15.10.2026, ПРАЙМ

ЕЦБ одобрил увеличение доли UniCredit в Commerzbank

Итальянская банковская группа UniCredit получила одобрение Европейского центробанка (ЕЦБ) на увеличение своей доли в немецком банке Commerzbank, что открывает... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T21:25+0300

2026-10-15T21:25+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Итальянская банковская группа UniCredit получила одобрение Европейского центробанка (ЕЦБ) на увеличение своей доли в немецком банке Commerzbank, что открывает путь для потенциального слияния, следует из пресс-релиза UniCredit. "UniCredit S.p.A. получила разрешение от Европейского центрального банка на превышение порога в 30% участия в акционерном капитале Commerzbank AG, а также на дальнейшее увеличение своей доли без установленного верхнего лимита", - говорится в сообщении. Ожидается, что оставшиеся регуляторные процедуры и условия, необходимые для завершения сделки по приобретению Commerzbank, будут выполнены к концу года, после чего UniCredit будет владеть примерно 50% голосующих акций немецкого банка и сможет взять его под свой контроль. Глава минфина ФРГ Ларс Клингбайль озвучил ранее условия слияния UniCredit с Commerzbank, среди которых сохранение за последним статуса публичного акционерного общества со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне. Переговоры о поглощении перешли в конкретную фазу после того, как UniCredit консолидировал в своих руках около 50% акций Commerzbank, сделав поглощение фактически неизбежным. При этом, как сообщало агентство Рейтер, правительство ФРГ по-прежнему удерживает пакет в размере 13,3% акций немецкого банка.

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банки, фрг, германия, unicredit, commerzbank