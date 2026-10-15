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Урожай в России в этом году будет не ниже, чем раньше, заявил Мишустин
Урожай в России в этом году будет не ниже, чем раньше, заявил Мишустин - 15.10.2026, ПРАЙМ
Урожай в России в этом году будет не ниже, чем раньше, заявил Мишустин
Урожай российского агропромышленного комплекса в этом году будет не ниже, чем в прошлые годы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:41+0300
2026-10-15T15:41+0300
2026-10-15T15:41+0300
сельское хозяйство
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Урожай российского агропромышленного комплекса в этом году будет не ниже, чем в прошлые годы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Уборочная кампания завершена более чем на 90% посевных площадей. Видно уже, что урожай будет не ниже, чем в прошлые годы. Мы достаточно всегда прогнозируем", - сказал Мишустин на заседании правительства. Он подчеркнул, что это позволит насытить внутренний спрос и по некоторым видам продуктов, даже с запасом.
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сельское хозяйство, россия, михаил мишустин
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Урожай в России в этом году будет не ниже, чем раньше, заявил Мишустин
Мишустин заявил, что урожай в России в этом году будет не ниже, чем в прошлые годы
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Урожай российского агропромышленного комплекса в этом году будет не ниже, чем в прошлые годы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Уборочная кампания завершена более чем на 90% посевных площадей. Видно уже, что урожай будет не ниже, чем в прошлые годы. Мы достаточно всегда прогнозируем", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он подчеркнул, что это позволит насытить внутренний спрос и по некоторым видам продуктов, даже с запасом.