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Урожай в России в этом году будет не ниже, чем раньше, заявил Мишустин

Урожай в России в этом году будет не ниже, чем раньше, заявил Мишустин - 15.10.2026, ПРАЙМ

Урожай в России в этом году будет не ниже, чем раньше, заявил Мишустин

Урожай российского агропромышленного комплекса в этом году будет не ниже, чем в прошлые годы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T15:41+0300

2026-10-15T15:41+0300

2026-10-15T15:41+0300

сельское хозяйство

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Урожай российского агропромышленного комплекса в этом году будет не ниже, чем в прошлые годы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Уборочная кампания завершена более чем на 90% посевных площадей. Видно уже, что урожай будет не ниже, чем в прошлые годы. Мы достаточно всегда прогнозируем", - сказал Мишустин на заседании правительства. Он подчеркнул, что это позволит насытить внутренний спрос и по некоторым видам продуктов, даже с запасом.

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сельское хозяйство, россия, михаил мишустин