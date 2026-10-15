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В Узбекистане впервые началась перепись бизнеса

В Узбекистане впервые началась перепись бизнеса - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Узбекистане впервые началась перепись бизнеса

Перепись бизнеса впервые началась в Узбекистане с 15 октября, она продлится до 30 ноября, сообщает пресс-служба национального комитета по статистике страны. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T09:37+0300

2026-10-15T09:37+0300

2026-10-15T09:37+0300

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 15 окт – ПРАЙМ. Перепись бизнеса впервые началась в Узбекистане с 15 октября, она продлится до 30 ноября, сообщает пресс-служба национального комитета по статистике страны. В начале сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев одобрил предложение профильных ведомств о проведении первой переписи бизнеса в стране. В ходе нее будут проинвентаризированы все действующие в стране экономические единицы, уточнены их состояние, состав и распределение по отраслям экономики. "Сегодня, 15 октября, в нашей стране началась кампания по регистрации бизнеса. Мероприятие проводится в соответствии с указом президента Республики Узбекистан и продлится до 30 ноября текущего года", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале статведомства. По данным пресс-службы, юридические лица проходят перепись самостоятельно через сайт hisobot.stat.uz, а самозанятые физические лица — через census.stat.uz. Кроме того, перепись бизнеса по адресу фактического осуществления деятельности будут проводить регистраторы. "Сведения о респондентах являются конфиденциальными и используются исключительно в статистических целях. Для вопросов и обращений действует колл-центр, доступный по короткому номеру 1851. Окончательные результаты переписи планируется опубликовать до 1 сентября 2027 года", - добавили в статведомстве. Ранее пресс-служба президента Узбекистана сообщала, что доходы 6,5 миллиона человек из 15,2 миллиона, занятых в стране, не в полной мере отражаются в официальном учете, а многие зарегистрированные субъекты малого и среднего бизнеса фактически не работают либо прекратили деятельность. Упорядочение таких данных позволит сформировать более здоровую конкурентную среду в экономике страны, обеспечить дополнительные поступления в бюджет и в дальнейшем снизить налоговую нагрузку на бизнес, считают власти. В Узбекистане с 15 января по 28 февраля также проводилась единая перепись населения и сельского хозяйства, впервые за годы независимости. По предварительным итогам, численность населения страны на 1 января 2026 года составила 39 миллионов 47 тысяч человек.

узбекистан

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узбекистан, шавкат мирзиеев