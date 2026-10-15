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Оверчук: ВБ должен оставаться беспристрастным в отношении всех ее стран
Оверчук: ВБ должен оставаться беспристрастным в отношении всех ее стран - 15.10.2026, ПРАЙМ
Оверчук: ВБ должен оставаться беспристрастным в отношении всех ее стран
Группа Всемирного Банка должна оставаться беспристрастной в отношении всех ее стран-членов, политические предпочтения не должны определять, чьи потребности в... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:11+0300
2026-10-15T12:11+0300
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БАНГКОК, 15 окт - ПРАЙМ. Группа Всемирного Банка должна оставаться беспристрастной в отношении всех ее стран-членов, политические предпочтения не должны определять, чьи потребности в развитии и экспертные знания считаются легитимными, заявил управляющий от России в Международном банке реконструкции и развития вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Эффективность международной системы содействия развитию в конечном счете зиждется на доверии. Доверие требует беспристрастного подхода, ответственного финансового управления, уважения к национальным приоритетам развития и подотчетности за достигнутые результаты. Эти принципы должны лежать в основе решений Группы в отношении всех ее стран-членов", - говорится в его письменном заявлении к заседанию Объединенного министерского Комитета Советов Управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны.
Оверчук подчеркнул, что учредительные документы Группы требуют, чтобы экономические критерии применялись непредвзято.
"Политические предпочтения не должны определять, чьи потребности в развитии, экспертные знания или подходы к разработке политики считаются легитимными, — это подрывает способность Группы выполнять свой мандат", - отметил вице-премьер РФ.
Российская делегация во главе с Оверчуком участвует в совещаниях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12–18 октября.
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финансы, банки, таиланд, алексей оверчук, всемирный банк, мвф
Финансы, Банки, ТАИЛАНД, Алексей Оверчук, Всемирный банк, МВФ
Оверчук: ВБ должен оставаться беспристрастным в отношении всех ее стран
Вице-премьер Оверчук: ВБ не должен определять, чьи потребности в развитии легитимны
БАНГКОК, 15 окт - ПРАЙМ. Группа Всемирного Банка должна оставаться беспристрастной в отношении всех ее стран-членов, политические предпочтения не должны определять, чьи потребности в развитии и экспертные знания считаются легитимными, заявил управляющий от России в Международном банке реконструкции и развития вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Эффективность международной системы содействия развитию в конечном счете зиждется на доверии. Доверие требует беспристрастного подхода, ответственного финансового управления, уважения к национальным приоритетам развития и подотчетности за достигнутые результаты. Эти принципы должны лежать в основе решений Группы в отношении всех ее стран-членов", - говорится в его письменном заявлении к заседанию Объединенного министерского Комитета Советов Управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны.
Оверчук подчеркнул, что учредительные документы Группы требуют, чтобы экономические критерии применялись непредвзято.
"Политические предпочтения не должны определять, чьи потребности в развитии, экспертные знания или подходы к разработке политики считаются легитимными, — это подрывает способность Группы выполнять свой мандат", - отметил вице-премьер РФ.
Российская делегация во главе с Оверчуком участвует в совещаниях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12–18 октября.