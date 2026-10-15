https://1prime.ru/20261015/vb-874270445.html

Оверчук: ВБ должен оставаться беспристрастным в отношении всех ее стран

Оверчук: ВБ должен оставаться беспристрастным в отношении всех ее стран - 15.10.2026, ПРАЙМ

Оверчук: ВБ должен оставаться беспристрастным в отношении всех ее стран

Группа Всемирного Банка должна оставаться беспристрастной в отношении всех ее стран-членов, политические предпочтения не должны определять, чьи потребности в... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:11+0300

2026-10-15T12:11+0300

2026-10-15T12:11+0300

финансы

банки

таиланд

алексей оверчук

всемирный банк

мвф

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874270445.jpg?1792055490

БАНГКОК, 15 окт - ПРАЙМ. Группа Всемирного Банка должна оставаться беспристрастной в отношении всех ее стран-членов, политические предпочтения не должны определять, чьи потребности в развитии и экспертные знания считаются легитимными, заявил управляющий от России в Международном банке реконструкции и развития вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Эффективность международной системы содействия развитию в конечном счете зиждется на доверии. Доверие требует беспристрастного подхода, ответственного финансового управления, уважения к национальным приоритетам развития и подотчетности за достигнутые результаты. Эти принципы должны лежать в основе решений Группы в отношении всех ее стран-членов", - говорится в его письменном заявлении к заседанию Объединенного министерского Комитета Советов Управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны. Оверчук подчеркнул, что учредительные документы Группы требуют, чтобы экономические критерии применялись непредвзято. "Политические предпочтения не должны определять, чьи потребности в развитии, экспертные знания или подходы к разработке политики считаются легитимными, — это подрывает способность Группы выполнять свой мандат", - отметил вице-премьер РФ. Российская делегация во главе с Оверчуком участвует в совещаниях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12–18 октября.

таиланд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, таиланд, алексей оверчук, всемирный банк, мвф