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Промпроизводство в Великобритании в августе неожиданно выросло
Промпроизводство в Великобритании в августе неожиданно выросло - 15.10.2026, ПРАЙМ
Промпроизводство в Великобритании в августе неожиданно выросло
Объем промышленного производства в Великобритании в августе вырос на 0,8% по отношению к июлю, следует из сообщения национального статистического бюро страны. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T09:19+0300
2026-10-15T09:19+0300
2026-10-15T09:19+0300
промышленность
мировая экономика
великобритания
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в августе вырос на 0,8% по отношению к июлю, следует из сообщения национального статистического бюро страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали, что показатель снизится на 0,1%.
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промышленность, мировая экономика, великобритания
Промышленность, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Промпроизводство в Великобритании в августе неожиданно выросло
Промпроизводство в Великобритании в августе выросло на 0,8% по отношению к июлю
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в августе вырос на 0,8% по отношению к июлю, следует из сообщения национального статистического бюро страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали, что показатель снизится на 0,1%.