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Промпроизводство в Великобритании в августе неожиданно выросло

Промпроизводство в Великобритании в августе неожиданно выросло - 15.10.2026, ПРАЙМ

Промпроизводство в Великобритании в августе неожиданно выросло

Объем промышленного производства в Великобритании в августе вырос на 0,8% по отношению к июлю, следует из сообщения национального статистического бюро страны. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T09:19+0300

2026-10-15T09:19+0300

2026-10-15T09:19+0300

промышленность

мировая экономика

великобритания

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в августе вырос на 0,8% по отношению к июлю, следует из сообщения национального статистического бюро страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали, что показатель снизится на 0,1%.

великобритания

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промышленность, мировая экономика, великобритания