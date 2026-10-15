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Венгрия готова в декабре наложить вето на проект нового бюджета ЕС
Венгрия готова в декабре наложить вето на проект нового бюджета ЕС - 15.10.2026, ПРАЙМ
Венгрия готова в декабре наложить вето на проект нового бюджета ЕС
Венгрия готова на заседании Европейского совета в декабре наложить вето на нынешний проект нового бюджета Евросоюза, потому что считает его неприемлемым, заявил | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:50+0300
2026-10-15T13:50+0300
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БУДАПЕШТ, 15 окт - ПРАЙМ. Венгрия готова на заседании Европейского совета в декабре наложить вето на нынешний проект нового бюджета Евросоюза, потому что считает его неприемлемым, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. "В своем нынешнем виде предложение по бюджету ЕС неприемлемо... Большинство (лидеров стран ЕС - ред.) сказали, что готовы наложить вето в декабре. Многие премьер-министры также сказали об этом, мы тоже относимся к этой группе, и в этом мы едины", - сказал Мадьяр перед началом заседания Европейского совета. Трансляцию вел сайт Еврокомиссии. Мадьяр отметил, что хотя Ирландия как страна-председатель не урезала бюджетные пределы общей аграрной политики и политики сплочения, которые особенно важны для Венгрии, тем не менее, Будапешт ожидал значительного увеличения расходов по этим статьям. Еврокомиссия предложила многолетний финансовый план ЕС на 2028-2034 годы объемом около 2 триллионов евро. Затем председательствующая в Совете ЕС Ирландия урезала его на 160 миллиардов евро в текущих ценах. Принятие этого бюджета требует единогласного согласия государств-членов и одобрения Европарламента.
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мировая экономика, венгрия, ирландия, будапешт, ес
Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, ИРЛАНДИЯ, Будапешт, ЕС
Венгрия готова в декабре наложить вето на проект нового бюджета ЕС
Премьер Мадьяр: Венгрия готова в декабре наложить вето на проект нового бюджета ЕС