Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия готова в декабре наложить вето на проект нового бюджета ЕС - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/vengrija-874277945.html
Венгрия готова в декабре наложить вето на проект нового бюджета ЕС
Венгрия готова в декабре наложить вето на проект нового бюджета ЕС - 15.10.2026, ПРАЙМ
Венгрия готова в декабре наложить вето на проект нового бюджета ЕС
Венгрия готова на заседании Европейского совета в декабре наложить вето на нынешний проект нового бюджета Евросоюза, потому что считает его неприемлемым, заявил | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:50+0300
2026-10-15T14:08+0300
мировая экономика
венгрия
ирландия
будапешт
ес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874277945.jpg?1792062481
БУДАПЕШТ, 15 окт - ПРАЙМ. Венгрия готова на заседании Европейского совета в декабре наложить вето на нынешний проект нового бюджета Евросоюза, потому что считает его неприемлемым, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. "В своем нынешнем виде предложение по бюджету ЕС неприемлемо... Большинство (лидеров стран ЕС - ред.) сказали, что готовы наложить вето в декабре. Многие премьер-министры также сказали об этом, мы тоже относимся к этой группе, и в этом мы едины", - сказал Мадьяр перед началом заседания Европейского совета. Трансляцию вел сайт Еврокомиссии. Мадьяр отметил, что хотя Ирландия как страна-председатель не урезала бюджетные пределы общей аграрной политики и политики сплочения, которые особенно важны для Венгрии, тем не менее, Будапешт ожидал значительного увеличения расходов по этим статьям. Еврокомиссия предложила многолетний финансовый план ЕС на 2028-2034 годы объемом около 2 триллионов евро. Затем председательствующая в Совете ЕС Ирландия урезала его на 160 миллиардов евро в текущих ценах. Принятие этого бюджета требует единогласного согласия государств-членов и одобрения Европарламента.
венгрия
ирландия
будапешт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, венгрия, ирландия, будапешт, ес
Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, ИРЛАНДИЯ, Будапешт, ЕС
13:50 15.10.2026 (обновлено: 14:08 15.10.2026)
 
Венгрия готова в декабре наложить вето на проект нового бюджета ЕС

Премьер Мадьяр: Венгрия готова в декабре наложить вето на проект нового бюджета ЕС

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 15 окт - ПРАЙМ. Венгрия готова на заседании Европейского совета в декабре наложить вето на нынешний проект нового бюджета Евросоюза, потому что считает его неприемлемым, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
"В своем нынешнем виде предложение по бюджету ЕС неприемлемо... Большинство (лидеров стран ЕС - ред.) сказали, что готовы наложить вето в декабре. Многие премьер-министры также сказали об этом, мы тоже относимся к этой группе, и в этом мы едины", - сказал Мадьяр перед началом заседания Европейского совета. Трансляцию вел сайт Еврокомиссии.
Мадьяр отметил, что хотя Ирландия как страна-председатель не урезала бюджетные пределы общей аграрной политики и политики сплочения, которые особенно важны для Венгрии, тем не менее, Будапешт ожидал значительного увеличения расходов по этим статьям.
Еврокомиссия предложила многолетний финансовый план ЕС на 2028-2034 годы объемом около 2 триллионов евро. Затем председательствующая в Совете ЕС Ирландия урезала его на 160 миллиардов евро в текущих ценах. Принятие этого бюджета требует единогласного согласия государств-членов и одобрения Европарламента.
 
Мировая экономикаВЕНГРИЯИРЛАНДИЯБудапештЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала