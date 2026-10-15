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Вьетнам заинтересован в российских технологиях для микроэлектроники

Вьетнам заинтересован в российских технологиях для микроэлектроники - 15.10.2026, ПРАЙМ

Вьетнам заинтересован в российских технологиях для микроэлектроники

Вьетнамские компании проявляют интерес к российским технологиям для развития микроэлектроники и готовы перейти к совместным проектам в этой области, рассказал... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:32+0300

2026-10-15T13:32+0300

2026-10-15T13:49+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вьетнамские компании проявляют интерес к российским технологиям для развития микроэлектроники и готовы перейти к совместным проектам в этой области, рассказал РИА Новости доктор Тонг Мань Хунг, курирующий работу с талантливой молодежью в Центре развития науки, технологий и молодых талантов (CYTAST) при Центральном комитете Коммунистического союза молодежи имени Хо Ши Мина (Вьетнам). "На мой взгляд, особую ценность представляют технологии, которые уже имеют практическое применение или могут быть доведены до промышленного внедрения в относительно короткие сроки. Для Вьетнама такие решения могут быть интересны при развитии собственной полупроводниковой промышленности, создании исследовательских лабораторий и подготовке инженерных кадров", - сказал он. Тонг Мань Хунг подчеркнул, что для Вьетнама важно не ограничиваться только обменом информацией. Страна заинтересована и в переходе к конкретным совместным проектам, которые позволят объединить научный потенциал, инженерные компетенции и производственные возможности стран. "Я убежден, что у России и Вьетнама существуют хорошие предпосылки для долгосрочного сотрудничества в области микроэлектроники. Наша общая задача — превратить эти возможности в конкретные научные и технологические результаты", - сказал он. В ходе форума "Микроэлектроника- 2026" представители Вьетнама ознакомились с российскими решениями в области микроэлектроники. Особый интерес у иностранных гостей вызвали процессорные архитектуры, системы автоматизированного проектирования (САПР), моделирование полупроводниковых структур и технологических процессов. "Мы заинтересованы не только в изучении готовых решений, но и в совместной разработке новых продуктов, адаптированных к потребностям рынков России, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии", - подчеркнул представитель Вьетнама. Он добавил, что основой для сотрудничества Вьетнама и России в области микроэлектроники могут стать и разработки микросхем полного цикла на базе открытой процессорной архитектуры. "Прежде всего, я хотел бы отметить разработки российских предприятий в области микропроцессоров, микроконтроллеров, силовой электроники и технологического оборудования для полупроводниковой промышленности. В частности, интерес представляют решения группы компаний "Элемент", включая микроконтроллеры на архитектуре RISC-V", - отметил Тонг Мань Хунг. Российский форум "Микроэлектроника" – ключевое событие года в мире электронных технологий. На форуме обсудили перспективные направления развития отечественной микроэлектроники с участием представителей научного сообщества, государственных структур и бизнеса для выработки совместных решений, направленных на формирование эффективных ответов новым вызовам, защиту национальных интересов и обеспечение технологического суверенитета.

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бизнес, технологии, россия, вьетнам