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Володин: соглашение с Китаем позволит развивать отношения - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Володин: соглашение с Китаем позволит развивать отношения
Володин: соглашение с Китаем позволит развивать отношения - 15.10.2026, ПРАЙМ
Володин: соглашение с Китаем позволит развивать отношения
Соглашение между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного пути позволит еще более эффективно развивать отношения двух... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:01+0300
2026-10-15T13:01+0300
россия
китай
вячеслав володин
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874274268.jpg?1792058461
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Соглашение между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного пути позволит еще более эффективно развивать отношения двух стран, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного пути. "Правильно было бы выделить сегодняшнее соглашение, ратификация которого состоится, в части развития отношений с Китайской Народной Республикой… Сегодняшнее соглашение позволит еще более эффективно развивать наши отношения. Речь идет о совместной реализации проекта строительства железной дороги", - сказал Володин журналистам. Председатель Госдумы добавил, что всеобъемлющее партнерство между странами развивается достаточно эффективно. Товарооборот за девять месяцев составил почти 215 миллиардов долларов, отметил Володин. "Это очень большой объем. Он буквально за прошедшее время вырос более, чем на 30% в сравнении с предыдущим годом. Поэтому когда мы говорим о рассмотрении вопроса взаимного сотрудничества, взаимовыгодной торговли, то, что сейчас у нас развивается с нашими партнерами из Китая,- это очень важный фактор развития экономики как для нашей страны, так и для КНР", - подчеркнул Володин. Председатель Госдумы указал, что соглашение крайне важно для того, чтобы экономика России развивалась за счет притока инвестиций и экспорта российской продукции в Китай. "Обоюдная выгода совершенно очевидна для этого проекта", - сказал Володин.
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россия, китай, вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, КИТАЙ, Вячеслав Володин, Госдума
13:01 15.10.2026
 
Володин: соглашение с Китаем позволит развивать отношения

Володин: соглашение с КНР позволит развивать отношения двух стран

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Соглашение между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного пути позволит еще более эффективно развивать отношения двух стран, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного пути.
"Правильно было бы выделить сегодняшнее соглашение, ратификация которого состоится, в части развития отношений с Китайской Народной Республикой… Сегодняшнее соглашение позволит еще более эффективно развивать наши отношения. Речь идет о совместной реализации проекта строительства железной дороги", - сказал Володин журналистам.
Председатель Госдумы добавил, что всеобъемлющее партнерство между странами развивается достаточно эффективно. Товарооборот за девять месяцев составил почти 215 миллиардов долларов, отметил Володин.
"Это очень большой объем. Он буквально за прошедшее время вырос более, чем на 30% в сравнении с предыдущим годом. Поэтому когда мы говорим о рассмотрении вопроса взаимного сотрудничества, взаимовыгодной торговли, то, что сейчас у нас развивается с нашими партнерами из Китая,- это очень важный фактор развития экономики как для нашей страны, так и для КНР", - подчеркнул Володин.
Председатель Госдумы указал, что соглашение крайне важно для того, чтобы экономика России развивалась за счет притока инвестиций и экспорта российской продукции в Китай.
"Обоюдная выгода совершенно очевидна для этого проекта", - сказал Володин.
 
РОССИЯКИТАЙВячеслав ВолодинГосдума
 
 
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