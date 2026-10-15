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Мировое время отвяжут от вращения Земли

Мировое время отвяжут от вращения Земли - 15.10.2026, ПРАЙМ

Мировое время отвяжут от вращения Земли

Генеральная конференция по мерам и весам на встрече во французском Версале приняла резолюцию о переходе с 20 мая 2027 года на непрерывную шкалу Всемирного... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T22:29+0300

2026-10-15T22:29+0300

2026-10-15T22:29+0300

технологии

общество

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Генеральная конференция по мерам и весам на встрече во французском Версале приняла резолюцию о переходе с 20 мая 2027 года на непрерывную шкалу Всемирного координированного времени (UTC), которая позволит отказаться от корректировки, учитывающей вращение Земли. Исторически мировое время привязывали к движению Земли, однако развитие технологий привело к созданию атомных часов, отсчитывающих секунды по колебаниям атомов цезия. Поскольку скорость вращения планеты (UT1) постоянно меняется, эти два эталона времени неизбежно расходятся. Чтобы предотвратить расхождение двух способов измерения времени, были придуманы високосные секунды. С 1972 года их было добавлено 27. "Непрерывная шкала UTC вступит в силу 20 мая 2027 года, максимальное значение разности между UT1 и UTC составит 3600 секунд (один час), что обеспечит долгосрочную непрерывность UTC на протяжении нескольких столетий", - говорится в резолюции на сайте Международного бюро мер и весов. Вступление резолюции в силу приурочено к Всемирному дню метрологии в 2027 году. Дополнительным стимулом к принятию решения стало ускорение вращения Земли, наблюдаемое в последние годы. Если эта тенденция сохранится, ученым впервые в истории придется не добавлять, а вычитать секунду из всемирного времени. Возникли опасения, что такая корректировка может вызвать сбои в компьютерных системах и критической инфраструктуре, зависящих от точной синхронизации времени. По расчетам специалистов, расхождение между астрономическим и атомным временем достигнет одного часа лишь через тысячи лет, и к тому времени существующие методы измерения времени могут оказаться неактуальными. Генеральная конференция по мерам и весам - высший орган Международного бюро мер и весов (МБМВ), межправительственной организации, созданной в 1875 году в соответствии с условиями Метрической конвенции.

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технологии, общество