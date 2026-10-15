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ВС не стал пересматривать отказ во взыскании с АСВ 1,8 млрд рублей

ВС не стал пересматривать отказ во взыскании с АСВ 1,8 млрд рублей - 15.10.2026, ПРАЙМ

ВС не стал пересматривать отказ во взыскании с АСВ 1,8 млрд рублей

Верховный суд России не стал пересматривать постановление нижестоящего суда, который отменил взыскание с Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсного... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:59+0300

2026-10-15T11:59+0300

2026-10-15T13:03+0300

финансы

россия

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асв

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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Верховный суд России не стал пересматривать постановление нижестоящего суда, который отменил взыскание с Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсного управляющего банка "Югра" в пользу юридической компании "Юрэнергоконсалт" около 1,8 миллиарда рублей вознаграждения по договору на сопровождение разбирательств вокруг "Югры". Как следует из материалов, изученных РИА Новости, судья ВС РФ Сергей Самуйлов, изучив кассационную жалобу юридической компании, решил не передавать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Договор был заключен в 2019 году. Исполнитель обязался провести в интересах АСВ комплекс мероприятий уголовно- и гражданско-правового характера в отношении активов банка, признанных проблемными, с целью возврата активов в конкурсную массу, представлять банк в ходе мероприятий в правоохранительных органах, в судах, в исполнительном производстве, готовить иски, отчеты и т.д. Стороны договорились, что оплата услуг юристов состоит из фиксированной части – 6,8 миллиона рублей в месяц - и вознаграждения в размере 10% от суммы фактически поступивших в конкурсную массу денежных средств в результате работы исполнителя. "Юрэнергоконсалт" выставлял АСВ счета на оплату, но вознаграждение в размере около 1,8 миллиарда рублей ему так и не выплачено. В суде АСВ заявило, что поступление в конкурсную массу денежных средств в размере около 17,8 миллиарда рублей не связано с работой юркомпании. Там пояснили, что "часть работы была инициирована еще до заключения договора с исполнителем… в том числе подачей исковых заявлений к должникам банка". Арбитражный суд Москвы отклонил эти доводы, отметив, что они не заявлялись до заключения договора и могут означать, что "заключая договор с исполнителем, агентство ввело последнего в заблуждении относительно существенного условия о цене договора". Суд первой инстанции взыскал с АСВ в пользу "Юрэнергоконсалта" около 1,8 миллиарда рублей вознаграждения. С ним согласилась и апелляционная инстанция, однако арбитражный суд Московского округа это решение в июне отменил. Окружной суд согласился с доводами АСВ. Арбитражный суд Москвы признал банк "Югра" банкротом в сентябре 2018 года. ЦБ тогда оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.

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финансы, россия, банки, москва, агентство по страхованию вкладов, асв, югра