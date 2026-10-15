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ВТБ назвал самые распространенные способы мошенничества

ВТБ назвал самые распространенные способы мошенничества - 15.10.2026, ПРАЙМ

ВТБ назвал самые распространенные способы мошенничества

Пожилые клиенты чаще всего становились жертвами социальной инженерии, установки вредоносного программного обеспечения и психологического давления со стороны... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T10:17+0300

2026-10-15T10:17+0300

2026-10-15T10:17+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Пожилые клиенты чаще всего становились жертвами социальной инженерии, установки вредоносного программного обеспечения и психологического давления со стороны мошенников, сообщает пресс-служба ВТБ. "ВТБ проанализировал обращения пенсионных клиентов за страховым возмещением и определил наиболее распространенные способы мошенничества. Чаще всего пожилые клиенты становились жертвами социальной инженерии, установки вредоносного программного обеспечения и психологического давления со стороны злоумышленников", - говорится в сообщении. Наиболее распространенной причиной обращений за выплатами остается социальная инженерия, отмечают в ВТБ. Мошенники связываются с клиентами по телефону или в мессенджерах и под различными предлогами убеждают их перевести деньги либо передать их на хранение. Вторая по частоте схема – установка вредоносного программного обеспечения. Злоумышленники маскируют его под популярные мобильные приложения: государственные и медицинские сервисы, программы для оплаты коммунальных услуг или банковские приложения. После установки мошенники получают доступ к данным клиента, предупреждают в банке. Клиенты также чаще стали сталкиваться с психологическим давлением со стороны мошенников. Пожилым людям звонят или пишут, что их близкие, имущество или сбережения якобы в опасности и необходимо срочно перевести деньги, чтобы избежать негативных последствий. Такие сценарии могут длиться несколько дней, пока злоумышленники не получают доступ к средствам клиента, отмечают в ВТБ. "Мошенники все чаще воздействуют на эмоции: используют страх за близких, давят и не дают времени подумать. Именно поэтому пожилым клиентам особенно важно не торопиться с переводами, положить трубку и перезвонить тем, кому они доверяют", - отметил руководитель департамента ВТБ Павел Тулубьев. А по словам заместителя руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева, мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, но задача банка - быть на шаг впереди. "Мы видим, что социальная инженерия и психологическое давление становятся все более изощренными, особенно когда речь идет о пенсионерах", - отметил он. "Мы развиваем сервисы самоограничений и "второй руки", которые позволяют клиентам и их близким контролировать операции и вовремя остановить подозрительный перевод. Важно, чтобы люди не оставались один на один с мошенниками - банк готов помочь и подсказать, как действовать в любой тревожной ситуации", - заключил Саранцев.

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банки, финансы, общество , втб