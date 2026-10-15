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Президент Южной Осетии договорился с ВТБ о совместной работе
Президент Южной Осетии договорился с ВТБ о совместной работе - 15.10.2026, ПРАЙМ
Президент Южной Осетии договорился с ВТБ о совместной работе
Президент Южной Осетии Марат Камболов сообщил, что договорился с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным о совместной работе по подготовке... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:52+0300
2026-10-15T14:52+0300
2026-10-15T14:52+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент Южной Осетии Марат Камболов сообщил, что договорился с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным о совместной работе по подготовке инвестиционных проектов для республики.
По словам президента, для Южной Осетии опыт ВТБ в реализации крупных и сложных инвестиционных проектов очень важен для качественной подготовки проектов, оценивания их перспектив и доведения до результата.
"Договорились о совместной работе. Коллеги из ВТБ готовы подключиться своей экспертизой в инвестиционной и банковской сфере, помочь в проработке перспективных проектов для республики", - сообщил Камболов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в ходе рабочей встречи стороны также обсудили одну из школ республики, которую банк поддержит с оснащением.
"Благодарен Андрею Леонидовичу за содержательный разговор и готовность включиться в работу. Рассчитываю, что это станет началом долгосрочного сотрудничества, которое даст Южной Осетии конкретные результаты", - добавил он.
Президент России Владимир Путин и занимавший тогда должность президента Южной Осетии Алан Гаглоев 9 мая в Кремле подписали договор об углублении союзнического взаимодействия между двумя странами. Он предусматривает шаги по дальнейшему укреплению сотрудничества в области внешней политики, обороны и безопасности, улучшению социально-экономических условий, развитию инфраструктуры и другим вопросам.
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РОССИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, Андрей Костин, Владимир Путин, Алан Гаглоев, ВТБ
Президент Южной Осетии договорился с ВТБ о совместной работе
Камболов договорился с Костиным о совместной работе по подготовке инвестпроектов
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент Южной Осетии Марат Камболов сообщил, что договорился с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным о совместной работе по подготовке инвестиционных проектов для республики.
По словам президента, для Южной Осетии опыт ВТБ в реализации крупных и сложных инвестиционных проектов очень важен для качественной подготовки проектов, оценивания их перспектив и доведения до результата.
"Договорились о совместной работе. Коллеги из ВТБ готовы подключиться своей экспертизой в инвестиционной и банковской сфере, помочь в проработке перспективных проектов для республики", - сообщил Камболов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в ходе рабочей встречи стороны также обсудили одну из школ республики, которую банк поддержит с оснащением.
"Благодарен Андрею Леонидовичу за содержательный разговор и готовность включиться в работу. Рассчитываю, что это станет началом долгосрочного сотрудничества, которое даст Южной Осетии конкретные результаты", - добавил он.
Президент России Владимир Путин и занимавший тогда должность президента Южной Осетии Алан Гаглоев 9 мая в Кремле подписали договор об углублении союзнического взаимодействия между двумя странами. Он предусматривает шаги по дальнейшему укреплению сотрудничества в области внешней политики, обороны и безопасности, улучшению социально-экономических условий, развитию инфраструктуры и другим вопросам.