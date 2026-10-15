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ВТО: кризис на Ближнем Востоке может изменить структуру мировой торговли
ВТО: кризис на Ближнем Востоке может изменить структуру мировой торговли - 15.10.2026, ПРАЙМ
ВТО: кризис на Ближнем Востоке может изменить структуру мировой торговли
Кризис на Ближнем Востоке может привести к долгосрочным изменениям структуры мировой торговли, компании и страны ищут альтернативные торговые маршруты и... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:36+0300
2026-10-15T16:36+0300
2026-10-15T16:36+0300
бизнес
мировая экономика
ближний восток
украина
ормузский пролив
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ЖЕНЕВА, 15 окт - ПРАЙМ. Кризис на Ближнем Востоке может привести к долгосрочным изменениям структуры мировой торговли, компании и страны ищут альтернативные торговые маршруты и стремятся снизить зависимость от уязвимых транспортных узлов, считает генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. "Мы видим, что в мировом масштабе приходится задумываться об "узких местах" и критически важных объектах. Полагаю, некоторые из альтернативных решений сохранятся, поскольку и государства, и бизнес стремятся обезопасить себя на случай непредвиденных обстоятельств", - сказала она в интервью агентству Рейтер. По прогнозу ВТО, экспорт ближневосточного региона в текущем году может снизиться на 17%, а импорт — примерно на 15%. Оконджо-Ивеала отметила, что геополитические кризисы, включая конфликты на Ближнем Востоке и на Украине, вынуждают перестраивать цепочки поставок. Компании диверсифицируют поставщиков и торговые маршруты, даже если альтернативы обходятся дороже. Конфликты также указали на уязвимость транспортных узлов: Ормузский пролив и другие стратегические маршруты становятся важными факторами оценки торговых рисков, требующими снижения зависимости от стратегических транспортных узлов, отметила она. Таким образом, геополитическая напряженность, как и торговые пошлины, меняют мировую торговлю и могут привести к долгосрочным изменениям в ее структуре. Немаловажным является также развитие региональных торговых связей. Например, глава ВТО сообщила, что внутриафриканская торговля составляет около 20% всей торговли Африки, тогда как внутри ЕС этот показатель достигает примерно 60%, что указывает на потенциал дальнейшего развития торговли между африканскими странами. В марте ВТО повысила прогноз роста объема мирового товарооборота на 2026 год до 3,9% с 1,9%. Одним из факторов стало увеличение спроса на продукцию, связанную с искусственным интеллектом.
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бизнес, мировая экономика, ближний восток, украина, ормузский пролив, вто, ес
Бизнес, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, УКРАИНА, Ормузский пролив, ВТО, ЕС
ВТО: кризис на Ближнем Востоке может изменить структуру мировой торговли
ВТО: кризис на Ближнем Востоке может привести к долгосрочным изменениям структуры торговли
ЖЕНЕВА, 15 окт - ПРАЙМ. Кризис на Ближнем Востоке может привести к долгосрочным изменениям структуры мировой торговли, компании и страны ищут альтернативные торговые маршруты и стремятся снизить зависимость от уязвимых транспортных узлов, считает генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.
"Мы видим, что в мировом масштабе приходится задумываться об "узких местах" и критически важных объектах. Полагаю, некоторые из альтернативных решений сохранятся, поскольку и государства, и бизнес стремятся обезопасить себя на случай непредвиденных обстоятельств", - сказала она в интервью агентству Рейтер.
По прогнозу ВТО
, экспорт ближневосточного региона в текущем году может снизиться на 17%, а импорт — примерно на 15%.
Оконджо-Ивеала отметила, что геополитические кризисы, включая конфликты на Ближнем Востоке
и на Украине
, вынуждают перестраивать цепочки поставок. Компании диверсифицируют поставщиков и торговые маршруты, даже если альтернативы обходятся дороже.
Конфликты также указали на уязвимость транспортных узлов: Ормузский пролив
и другие стратегические маршруты становятся важными факторами оценки торговых рисков, требующими снижения зависимости от стратегических транспортных узлов, отметила она.
Таким образом, геополитическая напряженность, как и торговые пошлины, меняют мировую торговлю и могут привести к долгосрочным изменениям в ее структуре. Немаловажным является также развитие региональных торговых связей.
Например, глава ВТО сообщила, что внутриафриканская торговля составляет около 20% всей торговли Африки
, тогда как внутри ЕС
этот показатель достигает примерно 60%, что указывает на потенциал дальнейшего развития торговли между африканскими странами.
В марте ВТО повысила прогноз роста объема мирового товарооборота на 2026 год до 3,9% с 1,9%. Одним из факторов стало увеличение спроса на продукцию, связанную с искусственным интеллектом.