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Цивилев: тренд на энергоемкость ВВП можно изменить совместными усилиями

Цивилев: тренд на энергоемкость ВВП можно изменить совместными усилиями - 15.10.2026, ПРАЙМ

Цивилев: тренд на энергоемкость ВВП можно изменить совместными усилиями

Тренд на рост энергоемкости внутреннего валового продукта (ВВП) можно изменить совместными усилиями, считает министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T14:31+0300

2026-10-15T14:31+0300

2026-10-15T14:31+0300

россия

москва

сергей цивилев

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Тренд на рост энергоемкости внутреннего валового продукта (ВВП) можно изменить совместными усилиями, считает министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Рост энергоемкости ВВП подразумевает под собой увеличение расхода энергетических ресурсов (нефти, газа, угля, электроэнергии) для производства продукта по сравнению с тем, что требовалось ранее. "Тренд действительно сегодня такой, но я уверен, что в ближайшее время мы этот тренд совместными усилиями изменим. Мы в это очень сильно верим", - сказал Цивилев на пленарной сессии РЭН "Климатический прагматизм: технологическое лидерство, экологически чистое топливо и контуры международного диалога на пути к COP 31", комментируя ситуацию роста энергоемкости ВВП. По словам министра, при понижении удельной энергоэффективности в производстве товаров и услуг на единицу использования газа, электрической энергии высвобождается ресурс для получения новой продукции с высокой добавленной стоимостью. Это является нишей для нового направления работы многих российских предприятий. "Мы можем создать огромную индустрию. Ведь что такое энергетическая эффективность? Это прежде всего материалы, датчики, программное обеспечение, которое будет использоваться на всей территории Российской Федерации. Мы можем создать огромный консолидированный заказ для многих производителей, которые будут выпускать эту продукцию", - пояснил он. Самое главное, что все эти технологии на сегодняшний момент в России существуют, уточнил Цивилев. И каждый год появляется все больше предприятий, которые предлагают новые интересные решения, которые можно использовать в этом направлении. "Министерство энергетики Российской Федерации всецело поддерживает программу энергоэффективности. Конечно же, нам надо принять целый ряд дополнительных решений, которые бы поменяли нормативку (нормативные документы - ред.) в этой области. Мы сейчас активно этим занимаемся: и сами, и с профильными министерствами, такими как министерство экономического развития, министерство транспорта", - заключил он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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