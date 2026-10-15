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Выплаты по госдолгу Украины составят 9523 доллара до 2061 года

Выплаты по госдолгу Украины составят 9523 доллара до 2061 года - 15.10.2026, ПРАЙМ

Выплаты по госдолгу Украины составят 9523 доллара до 2061 года

Выплаты по государственному долгу Украины в перерасчете на каждого жителя составят 9523 доллара до 2061 года, следует из графика платежей украинского минфина,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T05:57+0300

2026-10-15T05:57+0300

2026-10-15T05:57+0300

мировая экономика

украина

киев

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Выплаты по государственному долгу Украины в перерасчете на каждого жителя составят 9523 доллара до 2061 года, следует из графика платежей украинского минфина, который проанализировало РИА Новости. По графику платежей, опубликованному министерством финансов Украины, страна выплатит 209,51 миллиарда долларов с октября 2026 года по декабрь 2061 года в счет погашения госдолга. В эту сумму включены платежи по основной сумме внешнего и внутреннего госдолга Украины, а также проценты и комиссии за его обслуживание. При этом в график включены только те выплаты, которые украинский минфин добавил в платежный календарь. Он не отображает полную сумму госдолга Украины, который по итогам августа достиг 215,55 миллиарда долларов. По словам министра социальной политики Украины Дениса Улютина, численность населения, проживающего на подконтрольной Киеву территории, на данный момент составляет 22-25 миллионов человек. Таким образом, по графику минфина Украины выплаты за погашение госдолга страны до конца 2061 года в перерасчете на каждого жителя составят 9523 доллара при численности населения в 22 миллиона человек.

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мировая экономика, украина, киев