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Голикова рассказала о корпоративных выплатах при рождении ребенка

Голикова рассказала о корпоративных выплатах при рождении ребенка - 15.10.2026, ПРАЙМ

Голикова рассказала о корпоративных выплатах при рождении ребенка

Единовременные корпоративные выплаты при рождении детей в размере одного миллиона рублей установили 220 предприятий в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T21:25+0300

2026-10-15T21:25+0300

2026-10-15T21:25+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Единовременные корпоративные выплаты при рождении детей в размере одного миллиона рублей установили 220 предприятий в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. С 1 января 2026 года лимит единовременной корпоративной материальной помощи при рождении ребенка, которая не облагается НДФЛ и страховыми взносами, составляет 1 миллион рублей на каждого ребенка. Ранее он был равен 50 тысячам рублей. "По той информации, которая имеется у нас, 220 предприятий воспользовались сейчас этим вычетом (и ввели корпоративные выплаты в 1 миллион рублей при рождении детей - ред)", - сказала Голикова на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Она уточнила, что ранее совместно с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым было проведено совещание со всеми 89 регионами и крупнейшими работодателями по внедрению корпоративного демографического стандарта, в ходе которого бизнес призвали активно поддерживать демографические программы на местах через различные формы помощи сотрудникам.

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россия, бизнес, татьяна голикова, общество , выплаты