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Выработка электроэнергии ГЭХ за девять месяцев снизилась на 5%

Выработка электроэнергии ГЭХ за девять месяцев снизилась на 5% - 15.10.2026, ПРАЙМ

Выработка электроэнергии ГЭХ за девять месяцев снизилась на 5%

Выработка электроэнергии "Газпром энергохолдинга" за девять месяцев 2026 года снизилась на 5%, заявил журналистам глава компании Денис Федоров в кулуарах... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T18:47+0300

2026-10-15T18:47+0300

2026-10-15T18:47+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Газпром энергохолдинга" за девять месяцев 2026 года снизилась на 5%, заявил журналистам глава компании Денис Федоров в кулуарах Российской энергетической недели. "По динамике у нас в среднем падение на 5% по выработке", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о динамике выработки электроэнергии ГЭХ за девять месяцев. Выработка электроэнергии "Газпром энергохолдинга" в первом полугодии 2026 года снизилась на 1,6%, до 78,87 миллиарда кВт.ч, сообщалось в отчете эмитента "Газпрома". "Газпром энергохолдинг" – 100-процентная дочерняя компания группы "Газпром". Является крупнейшим в России владельцем электроэнергетических активов, владеет контрольными пакетами акций "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1, ОГК-2. В состав группы входят 77 электростанций установленной мощностью порядка 36 ГВт и 75,2 тысячи Гкал/ч. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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