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Выработка электроэнергии ГЭХ за девять месяцев снизилась на 5%
Выработка электроэнергии ГЭХ за девять месяцев снизилась на 5% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Выработка электроэнергии ГЭХ за девять месяцев снизилась на 5%
Выработка электроэнергии "Газпром энергохолдинга" за девять месяцев 2026 года снизилась на 5%, заявил журналистам глава компании Денис Федоров в кулуарах... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:47+0300
2026-10-15T18:47+0300
2026-10-15T18:47+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Газпром энергохолдинга" за девять месяцев 2026 года снизилась на 5%, заявил журналистам глава компании Денис Федоров в кулуарах Российской энергетической недели.
"По динамике у нас в среднем падение на 5% по выработке", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о динамике выработки электроэнергии ГЭХ за девять месяцев.
Выработка электроэнергии "Газпром энергохолдинга" в первом полугодии 2026 года снизилась на 1,6%, до 78,87 миллиарда кВт.ч, сообщалось в отчете эмитента "Газпрома".
"Газпром энергохолдинг" – 100-процентная дочерняя компания группы "Газпром". Является крупнейшим в России владельцем электроэнергетических активов, владеет контрольными пакетами акций "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1, ОГК-2. В состав группы входят 77 электростанций установленной мощностью порядка 36 ГВт и 75,2 тысячи Гкал/ч.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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РОССИЯ, Газ, МОСКВА, Газпром, Газпром энергохолдинг, Мосэнерго
Выработка электроэнергии ГЭХ за девять месяцев снизилась на 5%
Глава "Газпром энергохолдинга" Федоров заявил о снижении выработки электроэнергии на 5%
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Газпром энергохолдинга" за девять месяцев 2026 года снизилась на 5%, заявил журналистам глава компании Денис Федоров в кулуарах Российской энергетической недели.
"По динамике у нас в среднем падение на 5% по выработке", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о динамике выработки электроэнергии ГЭХ за девять месяцев.
Выработка электроэнергии "Газпром энергохолдинга" в первом полугодии 2026 года снизилась на 1,6%, до 78,87 миллиарда кВт.ч, сообщалось в отчете эмитента "Газпрома".
"Газпром энергохолдинг" – 100-процентная дочерняя компания группы "Газпром". Является крупнейшим в России владельцем электроэнергетических активов, владеет контрольными пакетами акций "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1, ОГК-2. В состав группы входят 77 электростанций установленной мощностью порядка 36 ГВт и 75,2 тысячи Гкал/ч.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.