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Выручка Anthropic в третьем квартале выросла почти в полтора раза - СМИ

Выручка Anthropic в третьем квартале выросла почти в полтора раза - СМИ - 15.10.2026, ПРАЙМ

Выручка Anthropic в третьем квартале выросла почти в полтора раза - СМИ

Американская технологическая Anthropic увеличила выручку до 16,8 миллиарда долларов в третьем квартале, или почти в полтора раза по отношению ко второму... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T09:26+0300

2026-10-15T09:26+0300

2026-10-15T09:44+0300

технологии

саудовская аравия

сан-франциско

spacex

saudi aramco

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Американская технологическая Anthropic увеличила выручку до 16,8 миллиарда долларов в третьем квартале, или почти в полтора раза по отношению ко второму кварталу, перед проведением первичного размещения акций (IPO), сообщило информационное агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Anthropic PBC сообщила потенциальным инвесторам, что ее выручка за третий квартал достигла 16,8 миллиарда долларов, согласно источникам, знакомых с информацией, так как компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, продолжает придерживаться плана размещения акций", - говорится в сообщении. В августе Блумберг сообщал со ссылкой на документы, что во втором квартале выручка технологической компании выросла примерно в 14 раз в годовом выражении, до более чем 11,5 миллиарда долларов. При этом источники, знакомые с делом, отметили агентству, что официальное представление компании инвесторам ("роуд-шоу") начнется с 9 ноября. Издание Wall Street Journal в свою очередь сообщало в сентябре, что Anthropic переносит IPO акций с октября на ноябрь. Инвесторы прогнозируют, что компания будет оценена примерно в 2 триллиона долларов, а в ходе размещения акций она привлечет до 100 миллиардов долларов, что превысит рекорды, установленные SpaceX при выходе на IPO, отмечалось в материале издания. Июньское размещение SpaceX, в рамках которого было привлечено 75 миллиардов долларов, побило рекорд IPO государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла 25,6 миллиарда. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.

саудовская аравия

сан-франциско

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технологии, саудовская аравия, сан-франциско, spacex, saudi aramco