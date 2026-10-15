https://1prime.ru/20261015/wildberries--874292293.html

Wildberries подала заявку на регистрацию товарного знака в виде медведя

Wildberries подала заявку на регистрацию товарного знака в виде медведя - 15.10.2026, ПРАЙМ

Wildberries подала заявку на регистрацию товарного знака в виде медведя

Компания Wildberries (входит в группу РВБ) подала заявку на регистрацию товарного знака с изображением розового медведя, свидетельствует электронная база... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:46+0300

2026-10-15T16:46+0300

2026-10-15T16:46+0300

бизнес

wildberries

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874292293.jpg?1792071985

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Компания Wildberries (входит в группу РВБ) подала заявку на регистрацию товарного знака с изображением розового медведя, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости. Согласно документам, заявка на регистрацию обозначения поступила от ООО "РВБ" 12 октября 2026 года. Публикация сведений о заявке состоялась 14 октября 2026 года. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Wildberries, компания защищает товарный знак "медвежонка Виши" для маркетинговых целей - он участвует в коммуникации новой программы лояльности. Под этим обозначением компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг. Само изображение представляет собой медведя ярко-розового цвета с фиолетовыми лапами и ушами. В описании указано цветовое сочетание: фуксия, фиолетовый, светло-фиолетовый, темно-фиолетовый, розовый и белый.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, wildberries