https://1prime.ru/20261015/wildberries-874296218.html

Wildberries зарегистрировала в России товарный знак Wibe до 2034 года

Wildberries зарегистрировала в России товарный знак Wibe до 2034 года - 15.10.2026, ПРАЙМ

Wildberries зарегистрировала в России товарный знак Wibe до 2034 года

Компания Wildberries (входит в группу РВБ) зарегистрировала в России товарный знак Wibe до 2034 года, свидетельствует электронная база Роспатента, которую... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T17:43+0300

2026-10-15T17:43+0300

2026-10-15T17:43+0300

бизнес

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874296218.jpg?1792075411

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Компания Wildberries (входит в группу РВБ) зарегистрировала в России товарный знак Wibe до 2034 года, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости. Согласно документам, заявка на регистрацию обозначения поступила от ООО "РВБ" 3 октября 2024 года. Государственная регистрация товарного знака состоялась 15 октября 2026 года. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе компании, в рамках регистрации и обеспечения правовой защиты уже существующего товарного знака Wibes были заявлены одновременно еще несколько похожих обозначений wibe, вайбез, wibes.ru и другие. Под этим обозначением компания сможет использовать словесный знак Wibe в рамках перечня товаров и услуг. Срок действия исключительного права на товарный знак установлен до 3 октября 2034 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия