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Wildberries зарегистрировала в России товарный знак Wibe до 2034 года - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Wildberries зарегистрировала в России товарный знак Wibe до 2034 года
Wildberries зарегистрировала в России товарный знак Wibe до 2034 года - 15.10.2026, ПРАЙМ
Wildberries зарегистрировала в России товарный знак Wibe до 2034 года
Компания Wildberries (входит в группу РВБ) зарегистрировала в России товарный знак Wibe до 2034 года, свидетельствует электронная база Роспатента, которую... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:43+0300
2026-10-15T17:43+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Компания Wildberries (входит в группу РВБ) зарегистрировала в России товарный знак Wibe до 2034 года, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости. Согласно документам, заявка на регистрацию обозначения поступила от ООО "РВБ" 3 октября 2024 года. Государственная регистрация товарного знака состоялась 15 октября 2026 года. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе компании, в рамках регистрации и обеспечения правовой защиты уже существующего товарного знака Wibes были заявлены одновременно еще несколько похожих обозначений wibe, вайбез, wibes.ru и другие. Под этим обозначением компания сможет использовать словесный знак Wibe в рамках перечня товаров и услуг. Срок действия исключительного права на товарный знак установлен до 3 октября 2034 года.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
17:43 15.10.2026
 
Wildberries зарегистрировала в России товарный знак Wibe до 2034 года

Wildberries зарегистрировала в России товарный знак Wibe до 2034 года

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Компания Wildberries (входит в группу РВБ) зарегистрировала в России товарный знак Wibe до 2034 года, свидетельствует электронная база Роспатента, которую изучило РИА Новости.
Согласно документам, заявка на регистрацию обозначения поступила от ООО "РВБ" 3 октября 2024 года. Государственная регистрация товарного знака состоялась 15 октября 2026 года.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе компании, в рамках регистрации и обеспечения правовой защиты уже существующего товарного знака Wibes были заявлены одновременно еще несколько похожих обозначений wibe, вайбез, wibes.ru и другие.
Под этим обозначением компания сможет использовать словесный знак Wibe в рамках перечня товаров и услуг. Срок действия исключительного права на товарный знак установлен до 3 октября 2034 года.
 
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