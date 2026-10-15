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Курс юаня в начале торгов четверга снижается до 12,44 рубля
Курс юаня в начале торгов четверга снижается до 12,44 рубля - 15.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня в начале торгов четверга снижается до 12,44 рубля
Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов четверга символически снижается, следует из данных Московской биржи. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T09:40+0300
2026-10-15T09:40+0300
2026-10-15T09:40+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов четверга символически снижается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.03 мск опускается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,44 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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рынок, торги, россия
Курс юаня в начале торгов четверга снижается до 12,44 рубля
Курс юаня к российской валюте в начале торгов снижается на 1копейку, до 12,44 рубля
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов четверга символически снижается, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 9.03 мск опускается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,44 рубля.
Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.