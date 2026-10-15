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Закон об ответственности туроператоров и турагентов примут до конца года - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Закон об ответственности туроператоров и турагентов примут до конца года
Закон об ответственности туроператоров и турагентов примут до конца года - 15.10.2026, ПРАЙМ
Закон об ответственности туроператоров и турагентов примут до конца года
Закон о разграничении ответственности между туроператором и турагентом будет принят в России до конца года, полагает замминистра экономического развития РФ... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T09:07+0300
2026-10-15T09:07+0300
туризм
бизнес
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - ПРАЙМ. Закон о разграничении ответственности между туроператором и турагентом будет принят в России до конца года, полагает замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Правительство России в июле одобрило проект законодательных поправок, которые разграничивают ответственность туроператоров, турагентов и других лиц, предоставляющих отдельные услуги в рамках реализации туристского продукта. "По таким нормативным изменениям, которые могут повлиять на вашу работу - это законопроект о разграничении ответственности между туроператором и турагентом … Эта норма в этом году с очень высокой долей вероятности будет уже принята в окончательных трех чтениях", - сказал Вахруков на II Форуме туроператоров России. Он также напомнил, что в конце прошлого года были внесены изменения в понятие турпродукта, помимо этого был принят закон, который был призван расширить число туристических операторов. По его словам, туристический бизнес постепенно переходит от фазы бурного инфраструктурного развития к этапу продажи и формирования туристического продукта. "Довести инфраструктуру до туристов - это задача, которая перед нами на ближайшее время стоит, здесь максимально готовы и работать, и вкладывать ресурсы", - отметил замминистра.
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40
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туризм, бизнес, россия
Туризм, Бизнес, РОССИЯ
09:07 15.10.2026
 
Закон об ответственности туроператоров и турагентов примут до конца года

Вахруков: закон о разграничении ответственности между турагентами примут до конца года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - ПРАЙМ. Закон о разграничении ответственности между туроператором и турагентом будет принят в России до конца года, полагает замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
Правительство России в июле одобрило проект законодательных поправок, которые разграничивают ответственность туроператоров, турагентов и других лиц, предоставляющих отдельные услуги в рамках реализации туристского продукта.
"По таким нормативным изменениям, которые могут повлиять на вашу работу - это законопроект о разграничении ответственности между туроператором и турагентом … Эта норма в этом году с очень высокой долей вероятности будет уже принята в окончательных трех чтениях", - сказал Вахруков на II Форуме туроператоров России.
Он также напомнил, что в конце прошлого года были внесены изменения в понятие турпродукта, помимо этого был принят закон, который был призван расширить число туристических операторов.
По его словам, туристический бизнес постепенно переходит от фазы бурного инфраструктурного развития к этапу продажи и формирования туристического продукта. "Довести инфраструктуру до туристов - это задача, которая перед нами на ближайшее время стоит, здесь максимально готовы и работать, и вкладывать ресурсы", - отметил замминистра.
 
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