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Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 700 лет, заявил Чекунков
Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 700 лет, заявил Чекунков - 15.10.2026, ПРАЙМ
Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 700 лет, заявил Чекунков
Запасов угля на Дальнем Востоке хватит более чем на 700 лет, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:38+0300
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алексей чекунков
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Запасов угля на Дальнем Востоке хватит более чем на 700 лет, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "При текущем уровне потребления запасов (угля - ред.) хватит более чем на 700 лет. Но наша цель - не просто "сжигать уголь", а раскрывать его потенциал с умом, используя современные технологии", - отметил Чекунков на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 700 лет, заявил Чекунков
Чекунков: запасов угля на Дальнем Востоке хватит более чем на 700 лет