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Планируется запуск авиарейсов из Улан-Удэ в Хайлар, Харбин и Пекин
Планируется запуск авиарейсов из Улан-Удэ в Хайлар, Харбин и Пекин - 15.10.2026, ПРАЙМ
Планируется запуск авиарейсов из Улан-Удэ в Хайлар, Харбин и Пекин
Планируется запуск авиарейсов из Улан-Удэ в китайские города Хайлар, Харбин и Пекин, сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T07:46+0300
2026-10-15T07:46+0300
2026-10-15T07:46+0300
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УЛАН-УДЭ, 15 окт - ПРАЙМ. Планируется запуск авиарейсов из Улан-Удэ в китайские города Хайлар, Харбин и Пекин, сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.
"С Хайлара уже без пяти минут у нас рейс. Переговоры, что касается по Харбину и Пекину, мы продолжаем. Сейчас есть некоторые сложности, связанные со слотами временными в этих аэропортах, но я думаю, мы их тоже преодолеем", - рассказал Доржиев на пресс-конференции, посвященной итогам летнего туристического сезона.
По его словам, уже год из Улан-Удэ летает чартер в провинцию Хайнань, город Санья.
"Где-то 54 рейса... за год, как открыли его, за это время сделали. От 5 тысяч туристов перевезено и туда, и обратно", - подчеркнул министр.
По его словам, китайских туристов особенно интересует старообрядческая культура.
"Бурятия - это место, где проживает компактно порядка 250 тысяч старообрядцев, в свое время высланной сюда Екатериной. Китайцам особенно нравится старорусская культура, где они могу увидеть многоголосные хоры, одежду, гастрономию. Активно развиваются этнокомплексы как раз в этом направлении. Нам есть что показать китайским туристам", - отметил Доржиев.
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бизнес, туризм, россия, улан-удэ, харбин, пекин
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Улан-Удэ, Харбин, Пекин
Планируется запуск авиарейсов из Улан-Удэ в Хайлар, Харбин и Пекин
В Бурятии планируют запустить авиарейсы из Улан-Удэ в Хайлар, Харбин и Пекин
УЛАН-УДЭ, 15 окт - ПРАЙМ. Планируется запуск авиарейсов из Улан-Удэ в китайские города Хайлар, Харбин и Пекин, сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.
"С Хайлара уже без пяти минут у нас рейс. Переговоры, что касается по Харбину и Пекину, мы продолжаем. Сейчас есть некоторые сложности, связанные со слотами временными в этих аэропортах, но я думаю, мы их тоже преодолеем", - рассказал Доржиев на пресс-конференции, посвященной итогам летнего туристического сезона.
По его словам, уже год из Улан-Удэ летает чартер в провинцию Хайнань, город Санья.
"Где-то 54 рейса... за год, как открыли его, за это время сделали. От 5 тысяч туристов перевезено и туда, и обратно", - подчеркнул министр.
По его словам, китайских туристов особенно интересует старообрядческая культура.
"Бурятия - это место, где проживает компактно порядка 250 тысяч старообрядцев, в свое время высланной сюда Екатериной. Китайцам особенно нравится старорусская культура, где они могу увидеть многоголосные хоры, одежду, гастрономию. Активно развиваются этнокомплексы как раз в этом направлении. Нам есть что показать китайским туристам", - отметил Доржиев.