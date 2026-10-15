https://1prime.ru/20261015/zapusk-874257474.html

Планируется запуск авиарейсов из Улан-Удэ в Хайлар, Харбин и Пекин

Планируется запуск авиарейсов из Улан-Удэ в Хайлар, Харбин и Пекин - 15.10.2026, ПРАЙМ

Планируется запуск авиарейсов из Улан-Удэ в Хайлар, Харбин и Пекин

Планируется запуск авиарейсов из Улан-Удэ в китайские города Хайлар, Харбин и Пекин, сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T07:46+0300

2026-10-15T07:46+0300

2026-10-15T07:46+0300

бизнес

туризм

россия

улан-удэ

харбин

пекин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874257474.jpg?1792039571

УЛАН-УДЭ, 15 окт - ПРАЙМ. Планируется запуск авиарейсов из Улан-Удэ в китайские города Хайлар, Харбин и Пекин, сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев. "С Хайлара уже без пяти минут у нас рейс. Переговоры, что касается по Харбину и Пекину, мы продолжаем. Сейчас есть некоторые сложности, связанные со слотами временными в этих аэропортах, но я думаю, мы их тоже преодолеем", - рассказал Доржиев на пресс-конференции, посвященной итогам летнего туристического сезона. По его словам, уже год из Улан-Удэ летает чартер в провинцию Хайнань, город Санья. "Где-то 54 рейса... за год, как открыли его, за это время сделали. От 5 тысяч туристов перевезено и туда, и обратно", - подчеркнул министр. По его словам, китайских туристов особенно интересует старообрядческая культура. "Бурятия - это место, где проживает компактно порядка 250 тысяч старообрядцев, в свое время высланной сюда Екатериной. Китайцам особенно нравится старорусская культура, где они могу увидеть многоголосные хоры, одежду, гастрономию. Активно развиваются этнокомплексы как раз в этом направлении. Нам есть что показать китайским туристам", - отметил Доржиев.

улан-удэ

харбин

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, улан-удэ, харбин, пекин