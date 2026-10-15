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Названы самые высокие зарплаты за вахту в России - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Названы самые высокие зарплаты за вахту в России
Названы самые высокие зарплаты за вахту в России - 15.10.2026, ПРАЙМ
Названы самые высокие зарплаты за вахту в России
Самые высокие зарплаты за вахту в России предлагают бурильщикам - в среднем 250 тысяч рублей, выяснил для РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T02:27+0300
2026-10-15T02:27+0300
россия
общество
авито работа
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Самые высокие зарплаты за вахту в России предлагают бурильщикам - в среднем 250 тысяч рублей, выяснил для РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов. Он провел исследование на рынке труда за восемь месяцев 2026 года и проанализировал вакансии на платформе с фиксированным графиком и с вахтовым методом, спрос на специалистов и зарплатные предложения для них со стороны работодателей, а также оценил интерес соискателей на вахтовый формат занятости. "Самые высокие средние зарплатные предложения за вахту в отдельных профессиях отмечены у бурильщиков - 249 967 рублей за вахту", - рассказал эксперт "Авито Работы", отметив, что предложения для них выросли на 19% за год. На втором месте по уровню зарплат расположились инженеры-механики, которым работодатели готовы заплатить в среднем 244 546 рублей за вахту. При этом вознаграждение для этих специалистов показало рост на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ-3 также вошла профессия инженера-технолога. Так, их зарплатные предложения выросли на 45% за год, а за вахту им готовы заплатить в среднем 239 313 рублей. Крановщикам работодатели предлагают в среднем 227 971 рублей за вахту, что на 14% больше, чем годом ранее, а электрогазосварщикам - в среднем 227 165 рублей за вахту (+28% год к году). Лидерство по уровню доходов, как отметил Губанов, сохраняется за специалистами, чья работа связана с добычей, промышленным оборудованием и сложными техническими процессами. Эксперт напомнил, что зарплатные предложения рассчитываются на основе средних значений, которые работодатели указывают в вакансиях. При этом фактический уровень дохода может отличаться в зависимости от региона, опыта работы, квалификации, графика занятости, продолжительности вахты (15/15, 30/30, 45/45 и другие), премий, бонусов и других выплат, а также условий конкретного работодателя.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
россия, общество , авито работа
РОССИЯ, Общество , Авито Работа
02:27 15.10.2026
 
Названы самые высокие зарплаты за вахту в России

Эксперт Губанов: самые высокие зарплаты за вахту в России предлагают бурильщикам

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Самые высокие зарплаты за вахту в России предлагают бурильщикам - в среднем 250 тысяч рублей, выяснил для РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
Он провел исследование на рынке труда за восемь месяцев 2026 года и проанализировал вакансии на платформе с фиксированным графиком и с вахтовым методом, спрос на специалистов и зарплатные предложения для них со стороны работодателей, а также оценил интерес соискателей на вахтовый формат занятости.
"Самые высокие средние зарплатные предложения за вахту в отдельных профессиях отмечены у бурильщиков - 249 967 рублей за вахту", - рассказал эксперт "Авито Работы", отметив, что предложения для них выросли на 19% за год.
На втором месте по уровню зарплат расположились инженеры-механики, которым работодатели готовы заплатить в среднем 244 546 рублей за вахту. При этом вознаграждение для этих специалистов показало рост на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В топ-3 также вошла профессия инженера-технолога. Так, их зарплатные предложения выросли на 45% за год, а за вахту им готовы заплатить в среднем 239 313 рублей.
Крановщикам работодатели предлагают в среднем 227 971 рублей за вахту, что на 14% больше, чем годом ранее, а электрогазосварщикам - в среднем 227 165 рублей за вахту (+28% год к году).
Лидерство по уровню доходов, как отметил Губанов, сохраняется за специалистами, чья работа связана с добычей, промышленным оборудованием и сложными техническими процессами.
Эксперт напомнил, что зарплатные предложения рассчитываются на основе средних значений, которые работодатели указывают в вакансиях. При этом фактический уровень дохода может отличаться в зависимости от региона, опыта работы, квалификации, графика занятости, продолжительности вахты (15/15, 30/30, 45/45 и другие), премий, бонусов и других выплат, а также условий конкретного работодателя.
 
РОССИЯОбществоАвито Работа
 
 
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