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Защита собственного рынка не является протекционизмом, заявил Путин

Защита собственного рынка не является протекционизмом, заявил Путин - 15.10.2026, ПРАЙМ

Защита собственного рынка не является протекционизмом, заявил Путин

Защита собственного рынка не является протекционизмом, заявил президент России Владимир Путин. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T20:18+0300

2026-10-15T20:18+0300

2026-10-15T20:25+0300

владимир путин

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Защита собственного рынка не является протекционизмом, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг принял участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". "Что касается протекционизма, то хотел бы обратить ваше внимание на то, что защита собственного рынка не является протекционизмом", - сказал Путин. Он также подчеркнул, что те, кто чаще остальных говорит о недопущении протекционизма, больше всего им и занимаются.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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владимир путин