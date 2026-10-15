https://1prime.ru/20261015/zaschita-874304964.html
Защита собственного рынка не является протекционизмом, заявил Путин
Защита собственного рынка не является протекционизмом, заявил Путин - 15.10.2026, ПРАЙМ
Защита собственного рынка не является протекционизмом, заявил Путин
Защита собственного рынка не является протекционизмом, заявил президент России Владимир Путин. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T20:18+0300
2026-10-15T20:18+0300
2026-10-15T20:25+0300
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874304964.jpg?1792085137
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Защита собственного рынка не является протекционизмом, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг принял участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". "Что касается протекционизма, то хотел бы обратить ваше внимание на то, что защита собственного рынка не является протекционизмом", - сказал Путин. Он также подчеркнул, что те, кто чаще остальных говорит о недопущении протекционизма, больше всего им и занимаются.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Защита собственного рынка не является протекционизмом, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг принял участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
"Что касается протекционизма, то хотел бы обратить ваше внимание на то, что защита собственного рынка не является протекционизмом", - сказал Путин.
Он также подчеркнул, что те, кто чаще остальных говорит о недопущении протекционизма, больше всего им и занимаются.