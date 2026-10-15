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В Калининградской области открыли новый молочный завод - 15.10.2026, ПРАЙМ
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В Калининградской области открыли новый молочный завод
В Калининградской области открыли новый молочный завод - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Калининградской области открыли новый молочный завод
Завод по производству сыров и молочных продуктов открыли в Калининградской области, его мощность - до 100 тысяч тонн продукции в год, сообщил губернатор Алексей | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T20:51+0300
2026-10-15T20:51+0300
бизнес
промышленность
"вкусно - и точка"
burger king
додо пицца
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874306052.jpg?1792086692
КАЛИНИНГРАД, 15 окт – ПРАЙМ. Завод по производству сыров и молочных продуктов открыли в Калининградской области, его мощность - до 100 тысяч тонн продукции в год, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. "Дал старт работе нового молочного завода компании "Комплекс Фудс Лимитед", входящей в группу "Атлантис". … Инвестиции в проект составили 5 миллиардов рублей, мощность - до 100 тысяч тонн продукции в год", - написал Беспрозванных на платформе "Макс". Глава региона отметил, что на заводе будут производить чеддер, моцареллу, мягкое мороженое и молочные коктейли для предприятий общественного питания по всей России. Компания развивает молочный кластер: от сырья до готовой продукции. "Но важно не только само открытие. Компания последовательно выстраивает в регионе полный производственный цикл - от растениеводства и животноводства до переработки продуктов. В Гусевском округе уже строится молочная ферма на 18 тысяч голов дойного стада", - добавил Беспрозванных. Губернатор уточнил, что "Атлантис" работает в Калининградской области с 2014 года. За это время инвестиции холдинга достигли порядка 120 миллиардов рублей. До 2030 года компания планирует вложить в свои проекты еще около 116 миллиардов рублей. "Для региона это новые производства, рабочие места и укрепление собственной продовольственной базы. Рассчитываем, что совместная работа позволит и дальше развивать агропромышленный комплекс и экономику Калининградской области", - заключил Беспрозванных. Группа "Атлантис" объединяет несколько пищевых производств, поставляющих продукцию российским крупным сетям ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка", Burger King и "Додо Пицца". На территории Калининградской области работают семь предприятий, входящих в состав группы компаний "Антантис". Среди них - производство полуфабрикатов из курицы, сыра, рыбы и морепродуктов, производство панировочных сухарей и смесей, мукомольный завод и другие.
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бизнес, промышленность, "вкусно - и точка", burger king, додо пицца
Бизнес, Промышленность, "Вкусно - и точка", Burger King, Додо Пицца
20:51 15.10.2026
 
В Калининградской области открыли новый молочный завод

В Калининградской области открыли завод по производству сыров и молочных продуктов

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КАЛИНИНГРАД, 15 окт – ПРАЙМ. Завод по производству сыров и молочных продуктов открыли в Калининградской области, его мощность - до 100 тысяч тонн продукции в год, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
"Дал старт работе нового молочного завода компании "Комплекс Фудс Лимитед", входящей в группу "Атлантис". … Инвестиции в проект составили 5 миллиардов рублей, мощность - до 100 тысяч тонн продукции в год", - написал Беспрозванных на платформе "Макс".
Глава региона отметил, что на заводе будут производить чеддер, моцареллу, мягкое мороженое и молочные коктейли для предприятий общественного питания по всей России. Компания развивает молочный кластер: от сырья до готовой продукции.
"Но важно не только само открытие. Компания последовательно выстраивает в регионе полный производственный цикл - от растениеводства и животноводства до переработки продуктов. В Гусевском округе уже строится молочная ферма на 18 тысяч голов дойного стада", - добавил Беспрозванных.
Губернатор уточнил, что "Атлантис" работает в Калининградской области с 2014 года. За это время инвестиции холдинга достигли порядка 120 миллиардов рублей. До 2030 года компания планирует вложить в свои проекты еще около 116 миллиардов рублей.
"Для региона это новые производства, рабочие места и укрепление собственной продовольственной базы. Рассчитываем, что совместная работа позволит и дальше развивать агропромышленный комплекс и экономику Калининградской области", - заключил Беспрозванных.
Группа "Атлантис" объединяет несколько пищевых производств, поставляющих продукцию российским крупным сетям ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка", Burger King и "Додо Пицца". На территории Калининградской области работают семь предприятий, входящих в состав группы компаний "Антантис". Среди них - производство полуфабрикатов из курицы, сыра, рыбы и морепродуктов, производство панировочных сухарей и смесей, мукомольный завод и другие.
 
БизнесПромышленность"Вкусно - и точка"Burger KingДодо Пицца
 
 
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