Откат от максимумов

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду утром обновил максимумы за четыре месяца, достигнув 2445 пунктов, а к вечеру откатил к 2410 пунктам. Пока это лишь умеренная коррекция бенчмарка на фоне технической перекупленности акций, и среднесрочный тренд вверх скорее продолжится, чем развернется вниз. Ориентир к 2500 пунктам сохраняется, а скорость его достижения будет зависеть от новых вводных с внешнего контура. Пока по геополитике заминка, вот трейдеры и решили зафиксировать прибыль после быстрого ралли.Лучше рынка в среду — акции маркетплейса Озон, прибавившие 1%. В моменте бумаги торговались на уровне 3565 рублей, это максимумы с конца июня. Это значит, что весь обвал августа на фоне атак на логистические центры перекрыт, и даже больше. С летнего дна там плюс 69%. Фактор быстрого восстановления курса — меры поддержки государства и перенос логистики корпорации. По технике: после ралли бумаги очень перегреты, есть риск резкого отката, а поддержка находится на уровне 3325 рублей.Хуже всех в среду — бумаги РУСАЛа, потерявшие до 3%, курс слетел к 24 рублям. Факторы распродаж: коррекция курсов иностранных валют и металла алюминия, высокие ставки фондирования, изменчивая геополитика и новые налоги на металлургов. Бумаги пока могут и дальше проигрывать бенчмарку широкого рынка акций.Рубль опять взлетел на процент, курсы доллара и евро на срочном рынке вернулись на минимумы осени, а биржевой юань снова под 12,45. Тем не менее технически уже перелили, Минфин продолжит покупать много валюты до начала ноября, и курс доллара в рамках сезона еще может вернуться от 83 к 85, евро — от 93 к 95, а юань — ближе к 12,7.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
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мнения аналитиков, рынок, торги, михаил зельцер, мосбиржа, русал, минфин
Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Михаил Зельцер, Мосбиржа, Русал, Минфин
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду утром обновил максимумы за четыре месяца, достигнув 2445 пунктов, а к вечеру откатил к 2410 пунктам. Пока это лишь умеренная коррекция бенчмарка на фоне технической перекупленности акций, и среднесрочный тренд вверх скорее продолжится, чем развернется вниз. Ориентир к 2500 пунктам сохраняется, а скорость его достижения будет зависеть от новых вводных с внешнего контура. Пока по геополитике заминка, вот трейдеры и решили зафиксировать прибыль после быстрого ралли.
Лучше рынка в среду — акции маркетплейса Озон, прибавившие 1%. В моменте бумаги торговались на уровне 3565 рублей, это максимумы с конца июня. Это значит, что весь обвал августа на фоне атак на логистические центры перекрыт, и даже больше. С летнего дна там плюс 69%. Фактор быстрого восстановления курса — меры поддержки государства и перенос логистики корпорации. По технике: после ралли бумаги очень перегреты, есть риск резкого отката, а поддержка находится на уровне 3325 рублей.
Хуже всех в среду — бумаги РУСАЛа, потерявшие до 3%, курс слетел к 24 рублям. Факторы распродаж: коррекция курсов иностранных валют и металла алюминия, высокие ставки фондирования, изменчивая геополитика и новые налоги на металлургов. Бумаги пока могут и дальше проигрывать бенчмарку широкого рынка акций.
Рубль опять взлетел на процент, курсы доллара и евро на срочном рынке вернулись на минимумы осени, а биржевой юань снова под 12,45. Тем не менее технически уже перелили, Минфин продолжит покупать много валюты до начала ноября, и курс доллара в рамках сезона еще может вернуться от 83 к 85, евро — от 93 к 95, а юань — ближе к 12,7.
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