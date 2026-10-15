Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры на западе Москвы - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/zoloto-874290755.html
Домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры на западе Москвы
Домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры на западе Москвы - 15.10.2026, ПРАЙМ
Домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры на западе Москвы
Домработница похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей из квартиры на западе Москвы, она задержана, возбуждено уголовное дело, сообщили в... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:33+0300
2026-10-15T16:33+0300
общество
москва
новгородская область
московская область
мвд
золото
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874290755.jpg?1792071190
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Домработница похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей из квартиры на западе Москвы, она задержана, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Пока хозяйки не было дома, сотрудница клининга вскрывала сейф в спальне, ключ от которого лежал в прикроватной тумбочке. За время "уборки" из сейфа исчезли 155 золотых слитков. Ущерб - более 1 миллиона рублей", - говорится в канале ведомства в "Макс". Полицейские задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области. При обыске в ее съемной квартире в Подмосковье нашли 8 слитков по 53 грамма. Задержанная пояснила правоохранителям, что золото сдавала в скупку, а деньги тратила на себя. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
москва
новгородская область
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , москва, новгородская область, московская область, мвд, золото
Общество , МОСКВА, Новгородская область, Московская область, МВД, золото
16:33 15.10.2026
 
Домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры на западе Москвы

Домработница похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей на западе Москвы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Домработница похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей из квартиры на западе Москвы, она задержана, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Пока хозяйки не было дома, сотрудница клининга вскрывала сейф в спальне, ключ от которого лежал в прикроватной тумбочке. За время "уборки" из сейфа исчезли 155 золотых слитков. Ущерб - более 1 миллиона рублей", - говорится в канале ведомства в "Макс".
Полицейские задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области. При обыске в ее съемной квартире в Подмосковье нашли 8 слитков по 53 грамма.
Задержанная пояснила правоохранителям, что золото сдавала в скупку, а деньги тратила на себя. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
 
ОбществоМОСКВАНовгородская областьМосковская областьМВДзолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала