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Домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры на западе Москвы
Домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры на западе Москвы - 15.10.2026, ПРАЙМ
Домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры на западе Москвы
Домработница похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей из квартиры на западе Москвы, она задержана, возбуждено уголовное дело, сообщили в... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:33+0300
2026-10-15T16:33+0300
2026-10-15T16:33+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Домработница похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей из квартиры на западе Москвы, она задержана, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Пока хозяйки не было дома, сотрудница клининга вскрывала сейф в спальне, ключ от которого лежал в прикроватной тумбочке. За время "уборки" из сейфа исчезли 155 золотых слитков. Ущерб - более 1 миллиона рублей", - говорится в канале ведомства в "Макс". Полицейские задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области. При обыске в ее съемной квартире в Подмосковье нашли 8 слитков по 53 грамма. Задержанная пояснила правоохранителям, что золото сдавала в скупку, а деньги тратила на себя. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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общество , москва, новгородская область, московская область, мвд, золото
Общество , МОСКВА, Новгородская область, Московская область, МВД, золото
Домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры на западе Москвы
Домработница похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей на западе Москвы
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Домработница похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей из квартиры на западе Москвы, она задержана, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Пока хозяйки не было дома, сотрудница клининга вскрывала сейф в спальне, ключ от которого лежал в прикроватной тумбочке. За время "уборки" из сейфа исчезли 155 золотых слитков. Ущерб - более 1 миллиона рублей", - говорится в канале ведомства в "Макс".
Полицейские задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области. При обыске в ее съемной квартире в Подмосковье нашли 8 слитков по 53 грамма.
Задержанная пояснила правоохранителям, что золото сдавала в скупку, а деньги тратила на себя. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.