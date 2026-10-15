https://1prime.ru/20261015/zoloto-874290755.html

Домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры на западе Москвы

Домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры на западе Москвы - 15.10.2026, ПРАЙМ

Домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры на западе Москвы

Домработница похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей из квартиры на западе Москвы, она задержана, возбуждено уголовное дело, сообщили в... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:33+0300

2026-10-15T16:33+0300

2026-10-15T16:33+0300

общество

москва

новгородская область

московская область

мвд

золото

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874290755.jpg?1792071190

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Домработница похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей из квартиры на западе Москвы, она задержана, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Пока хозяйки не было дома, сотрудница клининга вскрывала сейф в спальне, ключ от которого лежал в прикроватной тумбочке. За время "уборки" из сейфа исчезли 155 золотых слитков. Ущерб - более 1 миллиона рублей", - говорится в канале ведомства в "Макс". Полицейские задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области. При обыске в ее съемной квартире в Подмосковье нашли 8 слитков по 53 грамма. Задержанная пояснила правоохранителям, что золото сдавала в скупку, а деньги тратила на себя. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

москва

новгородская область

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, новгородская область, московская область, мвд, золото