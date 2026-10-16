https://1prime.ru/20261016/aeroflot-874313707.html
"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов
"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов
Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, часть рейсов | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T02:09+0300
2026-10-16T02:09+0300
2026-10-16T02:09+0300
бизнес
аэрофлот
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, часть рейсов направлена на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба компании.
Временные ограничения введены в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", сообщала ранее Росавиация.
"В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла 16 октября "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы", - говорится в сообщении пресс-службы в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что перелет рейсов будет осуществлен после снятия ограничений, возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов в случае необходимости предоставления отдыха экипажу.
В компании призвали пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте, а в случае отмены рейса - не приезжать в аэропорт.
"Наземные службы и представительства авиакомпании работают в усиленном режиме. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ", - добавили в пресс-службе.
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бизнес, аэрофлот, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово
Бизнес, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево, аэропорт Домодедово
"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов
"Аэрофлот" предупредил о переносе и отмене части рейсов из-за ограничений в Москве
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о переносе и отмене части рейсов в связи с ограничениями на использование московского воздушного пространства, часть рейсов направлена на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба компании.
Временные ограничения введены в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", сообщала ранее Росавиация.
"В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла 16 октября "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы", - говорится в сообщении пресс-службы в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что перелет рейсов будет осуществлен после снятия ограничений, возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов в случае необходимости предоставления отдыха экипажу.
В компании призвали пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте, а в случае отмены рейса - не приезжать в аэропорт.
"Наземные службы и представительства авиакомпании работают в усиленном режиме. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ", - добавили в пресс-службе.