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"Аэрофлот" с 25 октября перейдет на зимнее расписание

"Аэрофлот" с 25 октября перейдет на зимнее расписание - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" с 25 октября перейдет на зимнее расписание

Авиакомпании группы "Аэрофлот" с 25 октября перейдут на зимнее расписание, в котором предложат пассажирам 282 маршрута для полетов, сообщает "Аэрофлот". | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T11:51+0300

2026-10-16T11:51+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Авиакомпании группы "Аэрофлот" с 25 октября перейдут на зимнее расписание, в котором предложат пассажирам 282 маршрута для полетов, сообщает "Аэрофлот". "Аэрофлот с 25 октября переходит на новое сезонное расписание, которое будет действовать по 27 марта 2027 года включительно. В зимнем расписании Аэрофлот, "Россия" и "Победа" предложат пассажирам 282 маршрута", - говорится в сообщении. Внутренняя сеть группы включает в себя 146 маршрутов, которые охватывают 65 городов России. Международная сеть в предстоящем сезоне охватит 46 городов в 18 странах. "В сезоне "Зима-2026/2027" Аэрофлот будет летать по 142 маршрутам, авиакомпания "Россия" — по 114 маршрутам, лоукостер "Победа" — по 94 маршрутам", - пояснили в компании. Уточняется, что на ряде маршрутов рейсы выполняют две или три авиакомпании группы. Там добавили, что в новом зимнем сезоне авиакомпании предложат пассажирам новые рейсы. В том числе "Аэрофлот" предлагает новые маршруты из Москвы в Фукуок (Вьетнам) и Ижевск, из Санкт-Петербурга в Иркутск, а также из Минеральных Вод в Стамбул. Авиакомпания "Россия" предлагает также несколько новых маршрутов: из Санкт-Петербурга в Геленджик, из Москвы в Иркутск, Омск, Дубай (аэропорт "Аль-Мактум"), из Сочи в Нижний Новгород, из Красноярска в Гуанчжоу и Шанхай, из Казани и Екатеринбурга — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Лоукостер "Победа" также предлагает пассажирам новые маршруты: из аэропорта "Внуково" в Минск и Нукус, из аэропорта "Шереметьево" в Тюмень, из Санкт-Петербурга в Ижевск, Нальчик и Минск. Пассажиры авиакомпании также смогут летать из Сочи в Ульяновск, из Уфы в Стамбул, из Казани, Екатеринбурга, Уфы и Владикавказа в Дубай и из Минеральных Вод в Самарканд. Помимо этого, авиакомпании группы увеличат частоту рейсов по ряду направлений. Так, например, "Аэрофлот" - из Москвы в Ереван, Гянджу, Нячанг и Санья, из Красноярска в Краснодар и из Санкт-Петербурга в Хургаду. Авиакомпания "Россия" увеличит частоту рейсов из Санкт-Петербурга в Оренбург, из Москвы в Ижевск и Сыктывкар, из Сочи в Казань и Уфу, из Красноярска в Пекин и из Владивостока в Харбин. "Кроме того, "Аэрофлот" и "Россия" увеличат частоту рейсов из Москвы в Самару, Пензу, Южно-Сахалинск", - отметили в группе. Лоукостер "Победа" увеличит частоту полетов из аэропорта "Внуково" в Термез и Фергану, из аэропорта "Шереметьево" в Калининград, Самару, Махачкалу, Саратов, Екатеринбург, Минеральные Воды и Челябинск, а также из Санкт-Петербурга в Калининград, Краснодар и Махачкалу и из Казани, Краснодара и Махачкалы в Стамбул.

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