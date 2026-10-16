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АЭС Индонезии станет первой работающей станцией в Юго-Восточной Азии
АЭС Индонезии станет первой работающей станцией в Юго-Восточной Азии - 16.10.2026, ПРАЙМ
АЭС Индонезии станет первой работающей станцией в Юго-Восточной Азии
АЭС Индонезии станет первой работающей станцией в истории Юго-Восточной Азии, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:21+0300
2026-10-16T16:21+0300
2026-10-16T16:21+0300
технологии
индонезия
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алексей лихачев
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. АЭС Индонезии станет первой работающей станцией в истории Юго-Восточной Азии, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Росатом" в пятницу на Российской энергетической неделе в Москве подписал первое в мире соглашение о поставке двух плавучих АЭС Индонезии.
"На наш взгляд, это будет первая работающая атомная электростанция в Юго-Восточной Азии, вообще в истории человечества, как говорится. У меня сомнения, что кто-то нас обгонит, поэтому, скорее всего, мы тут будем первыми", - сказал Лихачев ИС "Вести".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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технологии, индонезия, москва, алексей лихачев, росатом
Технологии, ИНДОНЕЗИЯ, МОСКВА, Алексей Лихачев, Росатом
АЭС Индонезии станет первой работающей станцией в Юго-Восточной Азии
Лихачев: АЭС Индонезии станет первой работающей станцией в истории Юго-Восточной Азии
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. АЭС Индонезии станет первой работающей станцией в истории Юго-Восточной Азии, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Росатом" в пятницу на Российской энергетической неделе в Москве подписал первое в мире соглашение о поставке двух плавучих АЭС Индонезии.
"На наш взгляд, это будет первая работающая атомная электростанция в Юго-Восточной Азии, вообще в истории человечества, как говорится. У меня сомнения, что кто-то нас обгонит, поэтому, скорее всего, мы тут будем первыми", - сказал Лихачев ИС "Вести".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.