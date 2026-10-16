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АЭС Индонезии станет первой работающей станцией в Юго-Восточной Азии

АЭС Индонезии станет первой работающей станцией в Юго-Восточной Азии - 16.10.2026, ПРАЙМ

АЭС Индонезии станет первой работающей станцией в Юго-Восточной Азии

АЭС Индонезии станет первой работающей станцией в истории Юго-Восточной Азии, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:21+0300

2026-10-16T16:21+0300

2026-10-16T16:21+0300

технологии

индонезия

москва

алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. АЭС Индонезии станет первой работающей станцией в истории Юго-Восточной Азии, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Росатом" в пятницу на Российской энергетической неделе в Москве подписал первое в мире соглашение о поставке двух плавучих АЭС Индонезии. "На наш взгляд, это будет первая работающая атомная электростанция в Юго-Восточной Азии, вообще в истории человечества, как говорится. У меня сомнения, что кто-то нас обгонит, поэтому, скорее всего, мы тут будем первыми", - сказал Лихачев ИС "Вести". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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технологии, индонезия, москва, алексей лихачев, росатом