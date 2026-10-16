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Турция заявила об успешном строительстве АЭС "Аккую" при санкциях - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Турция заявила об успешном строительстве АЭС "Аккую" при санкциях
Турция заявила об успешном строительстве АЭС "Аккую" при санкциях - 16.10.2026, ПРАЙМ
Турция заявила об успешном строительстве АЭС "Аккую" при санкциях
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что строительство АЭС "Аккую" продвигается успешно, несмотря на санкции. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:35+0300
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россия
турция
москва
аэс "аккую"
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что строительство АЭС "Аккую" продвигается успешно, несмотря на санкции. "Строительство продвигается хорошо"- сказал Байрактар журналистам на Российской энергетической неделе, отвечая на вопрос о влиянии санкций на реализацию проекта. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, турция, москва, аэс "аккую"
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МОСКВА, АЭС "Аккую"
16:35 16.10.2026
 
Турция заявила об успешном строительстве АЭС "Аккую" при санкциях

Министр Байрактар: строительство АЭС "Аккую" продвигается успешно, несмотря на санкции

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что строительство АЭС "Аккую" продвигается успешно, несмотря на санкции.
"Строительство продвигается хорошо"- сказал Байрактар журналистам на Российской энергетической неделе, отвечая на вопрос о влиянии санкций на реализацию проекта.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯТУРЦИЯМОСКВААЭС "Аккую"
 
 
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