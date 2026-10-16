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Турция заявила об успешном строительстве АЭС "Аккую" при санкциях

Турция заявила об успешном строительстве АЭС "Аккую" при санкциях - 16.10.2026, ПРАЙМ

Турция заявила об успешном строительстве АЭС "Аккую" при санкциях

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что строительство АЭС "Аккую" продвигается успешно, несмотря на санкции. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:35+0300

2026-10-16T16:35+0300

2026-10-16T16:35+0300

россия

турция

москва

аэс "аккую"

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что строительство АЭС "Аккую" продвигается успешно, несмотря на санкции. "Строительство продвигается хорошо"- сказал Байрактар журналистам на Российской энергетической неделе, отвечая на вопрос о влиянии санкций на реализацию проекта. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, турция, москва, аэс "аккую"