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Акции Alcoa дорожают на 1,7% после публикации отчетности

Акции Alcoa дорожают на 1,7% после публикации отчетности - 16.10.2026, ПРАЙМ

Акции Alcoa дорожают на 1,7% после публикации отчетности

Акции американского алюминиевого гиганта Alcoa после закрытия основных биржевых торгов дорожают на 1,7% после публикации финансовой отчетности по итогам первых... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T10:01+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Акции американского алюминиевого гиганта Alcoa после закрытия основных биржевых торгов дорожают на 1,7% после публикации финансовой отчетности по итогам первых трех кварталов текущего года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.40 мск акции Alcoa растут в цене на постторгах на 1,68% - до 41,1 доллара. В четверг бумаги компании подорожали на 0,85%. до 40,42 доллара. В январе-сентябре чистая прибыль Alcoa Corp., приходящаяся на головную компанию, составила 1,315 миллиарда долларов, что на 39% больше в годовом выражении, сообщила компания. Разводненная прибыль Alcoa в пересчете на акцию составила 4,95 доллара по сравнению с 3,57 доллара годом ранее. Выручка компании в годовом выражении увеличилась на 15,8% - до 10,863 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала компания получила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, в 483 миллиона долларов, что вдвое больше, чем годом ранее. Квартальная разводненная прибыль на акцию выросла до 1,81 доллара с 0,88 доллара год назад. Скорректированный убыток на акцию составил 1,82 доллара при прогнозе аналитиков прибыли в 1,54 доллара. Выручка компании увеличилась на 23,7% в годовом выражении - до 3,704 миллиарда долларов. Аналитики ждали 3,7 миллиарда. Alcoa Corporation - американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира Alcoa находится в Нью-Йорке.

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рынок, торги, нью-йорк, alcoa