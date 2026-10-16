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Российский рынок акций в пятницу вырос на 1,65%
Российский рынок акций в пятницу вырос на 1,65% - 16.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в пятницу вырос на 1,65%
Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы вырос на 1,65%, за неделю - на 4,51%, следует из данных Московской биржи. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T19:19+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы вырос на 1,65%, за неделю - на 4,51%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,65%, до 2426,09 пункта. За неделю он подрос на 4,51%.
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Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций в пятницу вырос на 1,65%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,65%, до 2426,09 пункта
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы вырос на 1,65%, за неделю - на 4,51%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,65%, до 2426,09 пункта.
За неделю он подрос на 4,51%.