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Российский рынок акций в пятницу вырос на 1,65%

Российский рынок акций в пятницу вырос на 1,65% - 16.10.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций в пятницу вырос на 1,65%

Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы вырос на 1,65%, за неделю - на 4,51%, следует из данных Московской биржи. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T19:19+0300

2026-10-16T19:19+0300

2026-10-16T19:19+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы вырос на 1,65%, за неделю - на 4,51%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,65%, до 2426,09 пункта. За неделю он подрос на 4,51%.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, россия, мосбиржа