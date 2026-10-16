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"Неделя завершалась позитивно": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи

"Неделя завершалась позитивно": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Неделя завершалась позитивно": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи

Российский рынок акций уверенно вырос по итогам торгов пятницы на фоне нового позитива в геополитике и корпоративных новостей, следует из данных Московской... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T19:52+0300

2026-10-16T19:52+0300

2026-10-16T19:52+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно вырос по итогам торгов пятницы на фоне нового позитива в геополитике и корпоративных новостей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,65%, до 2426,09 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,08%, до 897,56 пункта, индекс РТС - на 1,82%, до 914 пунктов. За неделю он подрос на 4,51%. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.35 мск дорожал на 3,27%, до 109,38 доллара. "На рынке акций неделя завершалась позитивно. Индекс Мосбиржи закреплялся над 2400 пунктами. Геополитические сигналы обнадеживают инвесторов", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Настроение рынка акций изменилось в лучшую сторону не только благодаря переменчивой геополитике. Сегодня на рынок пришло много хороших отраслевых и корпоративных новостей – от дивидендов до роста цен на металлы и энергоресурсы",- рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global. Она особо отметила положительное влияние на рынок заявлений спецпредставителя президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. В частности, он сообщил, есть целый набор проектов, которые обсуждаются Россией и США и будут реализованы, договоренность президентов по дизельному топливу - лишь один из них. Лидеры роста и снижения Среди лидеров роста акции "Яндекса" (+1,36%), дорожающие на фоне слов Дмитриева о совместных проектах России и США в сфере дата-центров. В лидерах роста - акции ДВМП (+7,29 %), "Полюса" (+5,80 %), "Интер РАО" (+4,35 %), "Россети Центра и Приволжья" (+4,34 %), "Новатэка" (+4,22 %). "Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции ДВМП, видимо, после заявлений главы Росатома Алексея Лихачева о том, что компания DP World из ОАЭ готова участвовать в логистическом проекте с "Росатомом" и структурами ДВМП в целях развития перевозок по Севморпути", - отметила Мильчакова. В лидерах снижения - акции "Циана" (−1,24%), "Ленты" (−0,71%), "Совкомфлота" (−0,56%), "Русагро" (−0,22%), "М.Видео" (−0,12%). По словам Мильчаковой, акции МКПАО "Циан", скорее всего, оказались в лидерах снижения из-за обнародования советом директоров компании рекомендации выплатить более низкие дивиденды за 9 месяцев 2026 года, чем ожидал рынок. Прогнозы Мильчакова ожидает, что в понедельник индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2350-2450 пунктов. "Сигналы с геополитического фронта, информационный фон, динамика цен на нефть и курса рубля продолжат определять движения индекса Мосбиржи. Технически, ближе к 2500 пунктов рост может сталкиваться с сопротивлением, которое будет сложно преодолеть без свежего позитива. Снизу выделяем области 2350-2370 пунктов в качестве промежуточной поддержки", - заключил Смирнов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мосбиржа, россия, акции, торги