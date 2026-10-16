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Бычья фаза: аналитики спрогнозировали рост российских акций

Бычья фаза: аналитики спрогнозировали рост российских акций - 16.10.2026, ПРАЙМ

Бычья фаза: аналитики спрогнозировали рост российских акций

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают за следующую неделю роста российского рынка акций и рубля к доллару и юаню, свидетельствуют комментарии... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T20:10+0300

2026-10-16T20:10+0300

2026-10-16T20:10+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают за следующую неделю роста российского рынка акций и рубля к доллару и юаню, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за следующую неделю повысится на 0,16% - до 2430 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом упадет в пределах 1,5 доллара и составит 104,8 доллара за баррель, курс евро на форексе почти не изменится и составит 1,126 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю упадет на 9 копеек и составит 12,37 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, опустится на 32 копейки, до 83,30 рубля, евро вырастет на 16 копеек, до 93,88 рубля, ожидают опрошенные эксперты. Драйверы рынков "Настроения на мировых фондовых площадках начинают постепенно улучшаться. Недавнее снижение в рамках коррекции происходило после достижения исторического максимума по индексу S&P 500. Спросу на риск способствует начавшееся снижение доходностей казначейских обязательств США, а также стартовавший сезон корпоративных отчетов. Тем не менее, риски относительно технологического сегмента остаются повышенными. Инвесторы продолжают сомневаться в том, что значительные инвестиции в ИИ-направления смогут окупиться в будущем. На этом фоне интерес участников рынка проявляется к менее переоцененным акциям (ритейл, фармацевтика)", - делится Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Российский фондовый рынок на следующей неделе традиционно будет ждать геополитических сигналов, в частности, о санкционной позиции США, прежде всего в отношении нефтегазового сектора РФ, которая в последнее время смягчилась, рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "На следующей неделе вероятно формирование условий для возобновления восходящей динамики рынка. Позитивному сценарию способствуют как фундаментальные, так и технические факторы. К фундаментальным драйверам относятся устойчиво высокий уровень нефтяных котировок и умеренное улучшение геополитического информационного фона", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. "ЦБ 23 октября проведет опорное заседание. Ожидания монетарной паузы уже заложены в котировки", - делится Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". За два дня до заседания выйдут важные сведения: Банк России представит оперативную справку по результатам исследования инфляционных ожиданий в октябре, Росстат – недельный отчет по инфляции, индекс цен производителей за сентябрь, отметил он. Рубль поищет опору Ожидается укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам в течение предстоящей недели, полагает Зварич из ПСБ. "Поддержку рублю окажет нарастание предложения иностранной валюты со стороны экспортного сектора из-за поступления валютной выручки от реализации нефти в сентябре по более высоким ценам, а также на фоне начала подготовительного этапа к пиковому периоду налоговых платежей октября", - поясняет он. Объем налоговых отчислений нефтегазовых компаний в бюджет в октябре превысит сентябрьские показатели более чем в два раза, что повысит спрос экспортеров на рублевую ликвидность — частично он может быть удовлетворен за счет конверсионных операций, говорит Зварич. "С учетом этих факторов вероятно снижение котировок юаня и доллара до нижних границ диапазонов 12–12,5 рубля и 80–85 рублей соответственно", - резюмирует он. Высокая ставка и подготовка экспортеров к октябрьским налоговым платежам могут поддерживать рубль, однако этому противостоят покупки валюты и золота Минфином на 12,7 миллиарда рублей в день по бюджетному правилу, считает Владимир Чернов из Freedom Global. Динамика индексов Индекс Мосбиржи проведет следующую неделю в диапазоне 2350-2470 пунктов, а направление движения в пятницу будет зависеть прежде всего от решения и комментариев ЦБ по ключевой ставке, делится Чернов. "Среди возможных лидеров выделю X5. Компания сегодня сообщила об увеличении выручки в третьем квартале на 13% год к году после роста на 9,9% во втором квартале, и это ускорение может поддержать интерес к акциям. ... В нефтяном секторе лучше рынка могут выглядеть "Лукойл" и "Татнефть", если дорогая нефть сохранится и появятся благоприятные новости для экспорта нефтепродуктов. Среди возможных аутсайдеров при жестком сигнале ЦБ вижу "Самолет" и ПИК, поскольку восстановление спроса на рыночную ипотеку вновь будет откладываться", - рассказал он. "Позитивные сигналы наряду с более высокими ценами на энергоресурсы могут поднять индексы Мосбиржи и РТС к новым пикам с лета этого года и привести к тестированию сопротивлений 2510 пунктов и 940 пунктов соответственно. Отсутствие обнадеживающих новостей, в то же время, может ухудшить настроения на рынке с важными краткосрочными поддержками у 2335 пунктов и 875 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков)", - считает Кожухова. Российский рынок акций официально вошел в бычью фазу и, вероятно, продолжит восстанавливаться вплоть до минимальных отметок 2024 и 2025 годов, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Технически, ближе к 2500 пунктам рост может сталкиваться с сопротивлением, которое будет сложно преодолеть без свежего позитива. Снизу выделяем области 2350-2370 пунктов в качестве промежуточной поддержки", - делится Смирнов. "В техническом плане значимым катализатором может выступить преодоление и последующее закрепление индекса выше 2430 пунктов, что способно усилить покупательскую активность участников рынка. Прогнозируем тестирование индексом Мосбиржи диапазона 2450–2550 пунктов с потенциалом тяготения к его верхней границе", - прогнозирует Зварич.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мосбиржа, россия, акции, торги