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На поддержку промышленности Хабаровского края выделили 8,8 миллиарда рублей
На поддержку промышленности Хабаровского края выделили 8,8 миллиарда рублей - 16.10.2026, ПРАЙМ
На поддержку промышленности Хабаровского края выделили 8,8 миллиарда рублей
Объем государственной поддержки промышленных предприятий по линии Минпромторга России с 2023 года по первое полугодие 2026 года составила более 8,8 миллиарда... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:15+0300
2026-10-16T14:15+0300
2026-10-16T14:16+0300
промышленность
россия
хабаровский край
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Объем государственной поддержки промышленных предприятий по линии Минпромторга России с 2023 года по первое полугодие 2026 года составила более 8,8 миллиарда рублей, заявил глава министерства Антон Алиханов в рамках встречи с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным. "Всего поддержка промышленных предприятий Хабаровского края в рамках государственных программ Российской Федерации Минпромторгом России в период с 2023 года по первое полугодие 2026 года составила более 8,8 миллиарда рублей", – сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой. В Минпромторге России добавили, что в ходе совещания были рассмотрены вопросы создания на территории края центров развития промышленной робототехники, а также меры государственной поддержки судоремонтной отрасли. Отдельное внимание уделено формированию Центра судостроения и судоремонта на базе АО "Хабаровский судостроительный завод".
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промышленность, россия, хабаровский край, антон алиханов, минпромторг
Промышленность, РОССИЯ, Хабаровский край, Антон Алиханов, Минпромторг
На поддержку промышленности Хабаровского края выделили 8,8 миллиарда рублей
Алиханов: господдержка промпредприятий Хабаровского края составила 8,8 миллиарда рублей