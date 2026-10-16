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Аналитики рассказали об изменениях в институте банкротства юрлиц - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Аналитики рассказали об изменениях в институте банкротства юрлиц
Аналитики рассказали об изменениях в институте банкротства юрлиц - 16.10.2026, ПРАЙМ
Аналитики рассказали об изменениях в институте банкротства юрлиц
Крупнейшее за многие годы изменение института банкротства юрлиц, которое вступит в силу в июле 2027 года, направлено на противодействие продолжению убыточной... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T00:26+0300
2026-10-16T00:26+0300
финансы
банки
владимир путин
ведомости
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874312548.jpg?1792099599
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Крупнейшее за многие годы изменение института банкротства юрлиц, которое вступит в силу в июле 2027 года, направлено на противодействие продолжению убыточной деятельности, а также введение процедуры реструктуризации долгов и регулирование соглашения о санации, говорится в аналитическом докладе "Ведомостей" и Центра по работе с проблемными активами. В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в институт банкротства юрлиц. Основные положения заработают в июле 2027 года. "Закон вводит новую процедуру - реструктуризацию долгов юридического лица как реабилитационную процедуру, применяемую в деле о банкротстве в целях восстановления платежеспособности и урегулирования задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов. Должник вправе подать заявление о реструктуризации долгов, а не о признании банкротом. Это создает альтернативный вход, при котором приоритет отдается сохранению бизнеса, а не его ликвидации", - пишут аналитики. Закон дополняется также положениями о соглашении о санации, которое может быть заключено до введения процедуры банкротства. Это позволяет начать реструктуризацию на ранней стадии, не дожидаясь возбуждения дела. При этом должник может заключить с одним или несколькими кредиторами одно или несколько соглашений о санации в целях реструктуризации задолженности и предотвращения возбуждения процедуры банкротства. "Однако эффективность этого механизма зависит от готовности кредиторов к переговорам и от наличия у должника достаточных активов для обеспечения обязательств. Без механизмов принуждения к переговорам досудебная санация рискует остаться инструментом для тех случаев, где стороны уже готовы к согласию", - отметили аналитики. Вводится государственная регистрация арбитражных управляющих и единый регистр с общедоступными сведениями, включая баллы, отражающие результативность. Устанавливается возможность случайного выбора управляющих в отдельных случаях. Это должно повысить прозрачность и снизить возможности для "договорных" назначений, указано в докладе.
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192
40
192
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финансы, банки, владимир путин, ведомости
Финансы, Банки, Владимир Путин, Ведомости
00:26 16.10.2026
 
Аналитики рассказали об изменениях в институте банкротства юрлиц

"Ведомости": изменение института банкротства юрлиц направлено на противодействие убыткам

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Крупнейшее за многие годы изменение института банкротства юрлиц, которое вступит в силу в июле 2027 года, направлено на противодействие продолжению убыточной деятельности, а также введение процедуры реструктуризации долгов и регулирование соглашения о санации, говорится в аналитическом докладе "Ведомостей" и Центра по работе с проблемными активами.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в институт банкротства юрлиц. Основные положения заработают в июле 2027 года.
"Закон вводит новую процедуру - реструктуризацию долгов юридического лица как реабилитационную процедуру, применяемую в деле о банкротстве в целях восстановления платежеспособности и урегулирования задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов. Должник вправе подать заявление о реструктуризации долгов, а не о признании банкротом. Это создает альтернативный вход, при котором приоритет отдается сохранению бизнеса, а не его ликвидации", - пишут аналитики.
Закон дополняется также положениями о соглашении о санации, которое может быть заключено до введения процедуры банкротства. Это позволяет начать реструктуризацию на ранней стадии, не дожидаясь возбуждения дела. При этом должник может заключить с одним или несколькими кредиторами одно или несколько соглашений о санации в целях реструктуризации задолженности и предотвращения возбуждения процедуры банкротства.
"Однако эффективность этого механизма зависит от готовности кредиторов к переговорам и от наличия у должника достаточных активов для обеспечения обязательств. Без механизмов принуждения к переговорам досудебная санация рискует остаться инструментом для тех случаев, где стороны уже готовы к согласию", - отметили аналитики.
Вводится государственная регистрация арбитражных управляющих и единый регистр с общедоступными сведениями, включая баллы, отражающие результативность. Устанавливается возможность случайного выбора управляющих в отдельных случаях. Это должно повысить прозрачность и снизить возможности для "договорных" назначений, указано в докладе.
 
ФинансыБанкиВладимир ПутинВедомости
 
 
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