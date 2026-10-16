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Air India продлила отмену рейсов в Саудовскую Аравию до 20 октября

Air India продлила отмену рейсов в Саудовскую Аравию до 20 октября - 16.10.2026, ПРАЙМ

Air India продлила отмену рейсов в Саудовскую Аравию до 20 октября

Национальная индийская авиакомпания Air India продлила отмену рейсов в Саудовскую Аравию до 20 октября в связи с текущей нестабильной обстановкой в регионе,... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T11:26+0300

2026-10-16T11:26+0300

2026-10-16T11:26+0300

бизнес

саудовская аравия

эр-рияд

air india

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Национальная индийская авиакомпания Air India продлила отмену рейсов в Саудовскую Аравию до 20 октября в связи с текущей нестабильной обстановкой в регионе, сообщил авиаперевозчик. В среду Air India сообщила об отмене рейсов в Саудовскую Аравию до 17 октября. "Ввиду меняющейся ситуации в Саудовской Аравии все рейсы Air India в Эр-Рияд, Даммам и Джедду и обратно отменены до 20 октября 2026 года", - говорится в сообщении индийской авиакомпании, опубликованном в социальной сети X. В Air India добавили, что внимательно следят за текущим развитием событий и постоянно оценивают ситуацию, чтобы обеспечить безопасное возобновление рейсов. Также пассажирам, которых затронула данная отмена, был предложен полный возврат средств. Кроме того, в авиакомпании подчеркнули, что безопасность пассажиров остается наивысшим приоритетом. Военные действия между Саудовской Аравией и шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) активизировались в августе после атаки на аэропорт Саны поддерживаемых Эр-Риядом йеменских проправительственных сил в момент приземления иранского самолета с делегацией руководства хуситов на борту. Хуситы 5 октября объявили воздушное пространство и аэропорты королевства зоной военной операции и призвали авиакомпании не использовать их.

саудовская аравия

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бизнес, саудовская аравия, эр-рияд, air india