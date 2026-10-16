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Air India продлила отмену рейсов в Саудовскую Аравию до 20 октября
Air India продлила отмену рейсов в Саудовскую Аравию до 20 октября - 16.10.2026, ПРАЙМ
Air India продлила отмену рейсов в Саудовскую Аравию до 20 октября
Национальная индийская авиакомпания Air India продлила отмену рейсов в Саудовскую Аравию до 20 октября в связи с текущей нестабильной обстановкой в регионе,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:26+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Национальная индийская авиакомпания Air India продлила отмену рейсов в Саудовскую Аравию до 20 октября в связи с текущей нестабильной обстановкой в регионе, сообщил авиаперевозчик.
В среду Air India сообщила об отмене рейсов в Саудовскую Аравию до 17 октября.
"Ввиду меняющейся ситуации в Саудовской Аравии все рейсы Air India в Эр-Рияд, Даммам и Джедду и обратно отменены до 20 октября 2026 года", - говорится в сообщении индийской авиакомпании, опубликованном в социальной сети X.
В Air India добавили, что внимательно следят за текущим развитием событий и постоянно оценивают ситуацию, чтобы обеспечить безопасное возобновление рейсов. Также пассажирам, которых затронула данная отмена, был предложен полный возврат средств. Кроме того, в авиакомпании подчеркнули, что безопасность пассажиров остается наивысшим приоритетом.
Военные действия между Саудовской Аравией и шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) активизировались в августе после атаки на аэропорт Саны поддерживаемых Эр-Риядом йеменских проправительственных сил в момент приземления иранского самолета с делегацией руководства хуситов на борту.
Хуситы 5 октября объявили воздушное пространство и аэропорты королевства зоной военной операции и призвали авиакомпании не использовать их.
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Бизнес, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Эр-Рияд, Air India
Air India продлила отмену рейсов в Саудовскую Аравию до 20 октября
Air India продлила отмену рейсов в Саудовскую Аравию до 20 октября из-за ситуации в регион
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Национальная индийская авиакомпания Air India продлила отмену рейсов в Саудовскую Аравию до 20 октября в связи с текущей нестабильной обстановкой в регионе, сообщил авиаперевозчик.
В среду Air India сообщила об отмене рейсов в Саудовскую Аравию до 17 октября.
"Ввиду меняющейся ситуации в Саудовской Аравии все рейсы Air India в Эр-Рияд, Даммам и Джедду и обратно отменены до 20 октября 2026 года", - говорится в сообщении индийской авиакомпании, опубликованном в социальной сети X.
В Air India добавили, что внимательно следят за текущим развитием событий и постоянно оценивают ситуацию, чтобы обеспечить безопасное возобновление рейсов. Также пассажирам, которых затронула данная отмена, был предложен полный возврат средств. Кроме того, в авиакомпании подчеркнули, что безопасность пассажиров остается наивысшим приоритетом.
Военные действия между Саудовской Аравией и шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) активизировались в августе после атаки на аэропорт Саны поддерживаемых Эр-Риядом йеменских проправительственных сил в момент приземления иранского самолета с делегацией руководства хуситов на борту.
Хуситы 5 октября объявили воздушное пространство и аэропорты королевства зоной военной операции и призвали авиакомпании не использовать их.