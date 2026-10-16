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Aurus открыл предзаказы обновленной модели Senat - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Aurus открыл предзаказы обновленной модели Senat
Aurus открыл предзаказы обновленной модели Senat - 16.10.2026, ПРАЙМ
Aurus открыл предзаказы обновленной модели Senat
Российский премиальный автомобильный бренд Aurus открыл предзаказы обновленной модели Senat, сообщила пресс-служба марки. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:17+0300
2026-10-16T13:17+0300
бизнес
технологии
россия
aurus
фгуп "нами"
нами
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский премиальный автомобильный бренд Aurus открыл предзаказы обновленной модели Senat, сообщила пресс-служба марки. "Сегодня мы открываем предварительные заказы на обновленный Aurus Senat. Уверены, что автомобиль высоко оценят как действующие владельцы Aurus, так и новые клиенты", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора бренда Артема Юсупова. Стоимость обновленной серийной модели Aurus Senat в базовой комплектации стартует от 48,5 миллиона рублей, но в компании ожидают, что средняя сумма сделки по этим машинам составит 51-52 миллиона рублей. Модель получила обновление передних и задних фар, решетки радиатора, капота, а также колеса большего диаметра. Также был расширен функционал салона для пассажиров заднего ряда и обновлен ряд элементов интерьера. Обновленный Senat получил новый селектор переключения передач, мультируль, новую систему мультимедиа и камеру ночного видения. Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой на базе бензинового двигателя V8 объемом 4,4 литра и мощностью 598 лошадиных сил, который работает в паре с электромотором мощностью 62 лошадиные силы и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией отечественного производства. Модель, как и вся линейка машин бренда Aurus, разработана в научно-инжиниринговом центре России ФГУП "НАМИ" на базе единой модульной платформы (ЕМП).
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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бизнес, технологии, россия, aurus, фгуп "нами", нами
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Aurus, ФГУП "НАМИ", НАМИ
13:17 16.10.2026
 
Aurus открыл предзаказы обновленной модели Senat

Aurus открыл предзаказы обновленной модели Senat

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский премиальный автомобильный бренд Aurus открыл предзаказы обновленной модели Senat, сообщила пресс-служба марки.
"Сегодня мы открываем предварительные заказы на обновленный Aurus Senat. Уверены, что автомобиль высоко оценят как действующие владельцы Aurus, так и новые клиенты", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора бренда Артема Юсупова.
Стоимость обновленной серийной модели Aurus Senat в базовой комплектации стартует от 48,5 миллиона рублей, но в компании ожидают, что средняя сумма сделки по этим машинам составит 51-52 миллиона рублей.
Модель получила обновление передних и задних фар, решетки радиатора, капота, а также колеса большего диаметра. Также был расширен функционал салона для пассажиров заднего ряда и обновлен ряд элементов интерьера.
Обновленный Senat получил новый селектор переключения передач, мультируль, новую систему мультимедиа и камеру ночного видения.
Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой на базе бензинового двигателя V8 объемом 4,4 литра и мощностью 598 лошадиных сил, который работает в паре с электромотором мощностью 62 лошадиные силы и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией отечественного производства.
Модель, как и вся линейка машин бренда Aurus, разработана в научно-инжиниринговом центре России ФГУП "НАМИ" на базе единой модульной платформы (ЕМП).
 
БизнесТехнологииРОССИЯAurusФГУП "НАМИ"НАМИ
 
 
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