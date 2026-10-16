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Авиакомпания "Россия" запустит регулярные рейсы между Москвой и Дубаем

Авиакомпания "Россия" запустит регулярные рейсы между Москвой и Дубаем - 16.10.2026, ПРАЙМ

Авиакомпания "Россия" запустит регулярные рейсы между Москвой и Дубаем

Авиакомпания "Россия" с 10 декабря по 10 января и с 25 февраля по 27 марта запустит регулярные рейсы между Москвой и Дубаем, говорится в сообщении компании. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T15:05+0300

2026-10-16T15:05+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" с 10 декабря по 10 января и с 25 февраля по 27 марта запустит регулярные рейсы между Москвой и Дубаем, говорится в сообщении компании. "Авиакомпания "Россия" открывает регулярные рейсы между Москвой и Дубаем. Полеты будут выполняться в аэропорт "Аль-Мактум" ежедневно в период с 10 декабря по 10 января и с 25 февраля по 27 марта", - говорится в сообщении. Отмечается, что будут задействованы самолеты Boeing 737-800 в монокомпоновке, рассчитанные на перевозку 189 человек.

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