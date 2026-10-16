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Авиакомпания "Россия" запустит регулярные рейсы между Москвой и Дубаем
Авиакомпания "Россия" запустит регулярные рейсы между Москвой и Дубаем - 16.10.2026, ПРАЙМ
Авиакомпания "Россия" запустит регулярные рейсы между Москвой и Дубаем
Авиакомпания "Россия" с 10 декабря по 10 января и с 25 февраля по 27 марта запустит регулярные рейсы между Москвой и Дубаем, говорится в сообщении компании. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:05+0300
2026-10-16T15:05+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" с 10 декабря по 10 января и с 25 февраля по 27 марта запустит регулярные рейсы между Москвой и Дубаем, говорится в сообщении компании.
"Авиакомпания "Россия" открывает регулярные рейсы между Москвой и Дубаем. Полеты будут выполняться в аэропорт "Аль-Мактум" ежедневно в период с 10 декабря по 10 января и с 25 февраля по 27 марта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будут задействованы самолеты Boeing 737-800 в монокомпоновке, рассчитанные на перевозку 189 человек.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Дубай, авиакомпания Россия
Авиакомпания "Россия" запустит регулярные рейсы между Москвой и Дубаем
Авиакомпания "Россия" запустит регулярные рейсы между Москвой и Дубаем
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" с 10 декабря по 10 января и с 25 февраля по 27 марта запустит регулярные рейсы между Москвой и Дубаем, говорится в сообщении компании.
"Авиакомпания "Россия" открывает регулярные рейсы между Москвой и Дубаем. Полеты будут выполняться в аэропорт "Аль-Мактум" ежедневно в период с 10 декабря по 10 января и с 25 февраля по 27 марта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будут задействованы самолеты Boeing 737-800 в монокомпоновке, рассчитанные на перевозку 189 человек.