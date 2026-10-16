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В Иране рассказали, как Азербайджан может помочь поставкам газа из России - 16.10.2026, ПРАЙМ
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В Иране рассказали, как Азербайджан может помочь поставкам газа из России
В Иране рассказали, как Азербайджан может помочь поставкам газа из России - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Иране рассказали, как Азербайджан может помочь поставкам газа из России
Существующая в Азербайджане инфраструктура, помимо проекта газопровода через азербайджанскую территорию, может помочь поставкам газа из России в Иран, заявил... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:58+0300
2026-10-16T14:58+0300
газ
россия
иран
азербайджан
тегеран
владимир путин
сергей цивилев
газпром
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Существующая в Азербайджане инфраструктура, помимо проекта газопровода через азербайджанскую территорию, может помочь поставкам газа из России в Иран, заявил РИА Новости замминистра нефти Ирана и глава Национальной иранской газовой компании Саид Тавакколи. "Существующая в Азербайджане инфраструктура может помочь в вопросе поставок газа из России в Иран. Иными словами, у нас несколько подходов и этапов, одним из которых является использование уже существующей инфраструктуры", - сказал он на полях Российской энергетической недели, комментируя сроки прокладки газопровода в Азербайджане для поставок российского газа в Иран. Иранский чиновник в разговоре с журналистами также выразил надежду на реализацию проекта поставок российского газа в Иран. Комментируя вопрос о привлечении "Газпрома" к добыче газа в Иране, он отметил, что таких планов сейчас нет, но указал на готовность Тегерана задействовать потенциал российских компаний в этом направлении. Президент России Владимир Путин в середине января 2025 года заявил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем российских поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Однако начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров, указал он. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев тогда уточнял, что газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, а стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене. Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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газ, россия, иран, азербайджан, тегеран, владимир путин, сергей цивилев, газпром
Газ, РОССИЯ, ИРАН, АЗЕРБАЙДЖАН, Тегеран, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Газпром
14:58 16.10.2026
 
В Иране рассказали, как Азербайджан может помочь поставкам газа из России

Тавакколи: существующая в Азербайджане инфраструктура может помочь поставкам газа в Иран

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Существующая в Азербайджане инфраструктура, помимо проекта газопровода через азербайджанскую территорию, может помочь поставкам газа из России в Иран, заявил РИА Новости замминистра нефти Ирана и глава Национальной иранской газовой компании Саид Тавакколи.
"Существующая в Азербайджане инфраструктура может помочь в вопросе поставок газа из России в Иран. Иными словами, у нас несколько подходов и этапов, одним из которых является использование уже существующей инфраструктуры", - сказал он на полях Российской энергетической недели, комментируя сроки прокладки газопровода в Азербайджане для поставок российского газа в Иран.
Иранский чиновник в разговоре с журналистами также выразил надежду на реализацию проекта поставок российского газа в Иран. Комментируя вопрос о привлечении "Газпрома" к добыче газа в Иране, он отметил, что таких планов сейчас нет, но указал на готовность Тегерана задействовать потенциал российских компаний в этом направлении.
Президент России Владимир Путин в середине января 2025 года заявил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем российских поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Однако начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров, указал он.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев тогда уточнял, что газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, а стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ГазРОССИЯИРАНАЗЕРБАЙДЖАНТегеранВладимир ПутинСергей ЦивилевГазпром
 
 
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