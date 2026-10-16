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Денежная база России в узком определении выросла до 22,881 триллиона рублей
Денежная база России в узком определении выросла до 22,881 триллиона рублей - 16.10.2026, ПРАЙМ
Денежная база России в узком определении выросла до 22,881 триллиона рублей
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 9 октября увеличилась до 22,881 триллиона рублей с 22,783 триллиона на 2 октября, сообщил Банк России. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:42+0300
2026-10-16T11:42+0300
2026-10-16T11:48+0300
финансы
россия
банк россии
денежная база
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 9 октября увеличилась до 22,881 триллиона рублей с 22,783 триллиона на 2 октября, сообщил Банк России. Таким образом, за неделю она увеличилась на 98 миллиардов рублей, или на 0,43%. Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля и непрерывно рос все лето. Отметка в 22 триллиона была преодолена в конце июля. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы, россия, банк россии, денежная база
Финансы, РОССИЯ, Банк России, денежная база
Денежная база России в узком определении выросла до 22,881 триллиона рублей
ЦБ: денежная база России в узком определении за неделю выросла до 22,881 триллиона рублей
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 9 октября увеличилась до 22,881 триллиона рублей с 22,783 триллиона на 2 октября, сообщил Банк России.
Таким образом, за неделю она увеличилась на 98 миллиардов рублей, или на 0,43%.
Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля и непрерывно рос все лето. Отметка в 22 триллиона была преодолена в конце июля.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России
наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.