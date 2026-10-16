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Белоруссия изучает возможность строительства второй АЭС в 2045-2050 годах

Белоруссия изучает возможность строительства второй АЭС в 2045-2050 годах - 16.10.2026, ПРАЙМ

Белоруссия изучает возможность строительства второй АЭС в 2045-2050 годах

Белоруссия изучает возможность строительства в республике второй атомной электростанции в 2045-2050 годах, сообщил вице-премьер республики Виктор Каранкевич. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T15:23+0300

2026-10-16T15:23+0300

2026-10-16T15:23+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Белоруссия изучает возможность строительства в республике второй атомной электростанции в 2045-2050 годах, сообщил вице-премьер республики Виктор Каранкевич. "В дальней перспективе, если уже заглядывать в 2045-2050 год, то рассматривается и вопрос, изучается вопрос строительства второй атомной электростанцией", - сказал Каранкевич в ходе выступления на секции "Многовекторность в энергетике: "нить Ариадны" к устойчивому будущему" в рамках "Российской энергетической недели". Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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