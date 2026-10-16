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Новак оценил дефицит бензина на российском рынке в 5% - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Новак оценил дефицит бензина на российском рынке в 5%
Новак оценил дефицит бензина на российском рынке в 5% - 16.10.2026, ПРАЙМ
Новак оценил дефицит бензина на российском рынке в 5%
Дефицит бензина на российском рынке сейчас составляет около 5%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T23:01+0300
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россия
александр новак
бензин
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Дефицит бензина на российском рынке сейчас составляет около 5%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается автомобильного бензина, пока на внутреннем рынке сохраняется достаточно напряженная ситуация, она улучшается в последние несколько недель… тем не менее есть еще частично дефицит на рынке около 5%", - сказал он в интервью ИС "Вести" на полях "Российской энергетической недели". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, александр новак, бензин
РОССИЯ, Александр Новак, Бензин
23:01 16.10.2026
 
Новак оценил дефицит бензина на российском рынке в 5%

Новак: дефицит бензина на российском рынке сейчас составляет около 5%

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Дефицит бензина на российском рынке сейчас составляет около 5%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается автомобильного бензина, пока на внутреннем рынке сохраняется достаточно напряженная ситуация, она улучшается в последние несколько недель… тем не менее есть еще частично дефицит на рынке около 5%", - сказал он в интервью ИС "Вести" на полях "Российской энергетической недели".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯАлександр НовакБензин
 
 
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