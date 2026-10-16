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Новак оценил дефицит бензина на российском рынке в 5%

Новак оценил дефицит бензина на российском рынке в 5% - 16.10.2026, ПРАЙМ

Новак оценил дефицит бензина на российском рынке в 5%

Дефицит бензина на российском рынке сейчас составляет около 5%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T23:01+0300

2026-10-16T23:01+0300

2026-10-16T23:01+0300

россия

александр новак

бензин

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Дефицит бензина на российском рынке сейчас составляет около 5%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается автомобильного бензина, пока на внутреннем рынке сохраняется достаточно напряженная ситуация, она улучшается в последние несколько недель… тем не менее есть еще частично дефицит на рынке около 5%", - сказал он в интервью ИС "Вести" на полях "Российской энергетической недели". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, александр новак, бензин