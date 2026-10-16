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Биржи АТР закрылись ростом вслед за позитивной динамикой на рынках США
Биржи АТР закрылись ростом вслед за позитивной динамикой на рынках США - 16.10.2026, ПРАЙМ
Биржи АТР закрылись ростом вслед за позитивной динамикой на рынках США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднялись по итогам торгов пятницы вслед за положительной динамикой на американских рынках,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:58+0300
2026-10-16T11:58+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднялись по итогам торгов пятницы вслед за положительной динамикой на американских рынках, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,24%, до 3716,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - слабо поднялся, до 2226,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,5%, до 24 182,09 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1%, до 8806,7 пункта, южнокорейский индекс KOSPI - на 2,05%, до 5668,05 пункта. Азиатские рынки могли обратить внимание на закрытие торгов США в плюсе в четверг: технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, поднялся на 0,08%, индексы Dow Jones и S&P 500 также увеличились - на 1,08% и 0,33% соответственно. Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш, выступая на совещании руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке, отказался заранее говорить, какие решения регулятор может принять на оставшихся до конца года заседаниях. "Отказ Уорша подтвердить дальнейшее повышение учетной ставки ФРС США приводит к тому, что новости о повышении ослабевают", - приводит агентство Bloomberg мнение аналитика Saxo Чару Чанану (Charu Chanana).
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рынок, торги, индексы, сша, азиатско-тихоокеанский регион, азия, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, АЗИЯ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite
Биржи АТР закрылись ростом вслед за позитивной динамикой на рынках США
Биржи АТР закрылись ростом на фоне позитивной динамики на рынках США