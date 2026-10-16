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Биржи АТР закрылись ростом вслед за позитивной динамикой на рынках США

Биржи АТР закрылись ростом вслед за позитивной динамикой на рынках США - 16.10.2026, ПРАЙМ

Биржи АТР закрылись ростом вслед за позитивной динамикой на рынках США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднялись по итогам торгов пятницы вслед за положительной динамикой на американских рынках,... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T11:58+0300

2026-10-16T11:58+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднялись по итогам торгов пятницы вслед за положительной динамикой на американских рынках, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,24%, до 3716,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - слабо поднялся, до 2226,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,5%, до 24 182,09 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1%, до 8806,7 пункта, южнокорейский индекс KOSPI - на 2,05%, до 5668,05 пункта. Азиатские рынки могли обратить внимание на закрытие торгов США в плюсе в четверг: технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, поднялся на 0,08%, индексы Dow Jones и S&P 500 также увеличились - на 1,08% и 0,33% соответственно. Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш, выступая на совещании руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке, отказался заранее говорить, какие решения регулятор может принять на оставшихся до конца года заседаниях. "Отказ Уорша подтвердить дальнейшее повышение учетной ставки ФРС США приводит к тому, что новости о повышении ослабевают", - приводит агентство Bloomberg мнение аналитика Saxo Чару Чанану (Charu Chanana).

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рынок, торги, индексы, сша, азиатско-тихоокеанский регион, азия, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite