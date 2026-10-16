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Фондовые индексы США не показывают единой динамики - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Фондовые индексы США не показывают единой динамики
Фондовые индексы США не показывают единой динамики - 16.10.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США не показывают единой динамики
Основные фондовые индексы США в пятницу не показывают четкой динамики после публикации макростатистики, а также на фоне корпоративных новостей, следует из... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:01+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу не показывают четкой динамики после публикации макростатистики, а также на фоне корпоративных новостей, следует из данных торгов. По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,6% относительно предыдущего закрытия - до 52 493,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался на 0,6% - до 26 553,4 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,03%, до 7741,44 пункта. Инвесторы оценивают американскую макростатистику. Согласно данным Федеральной резервной системы (ФРС) США, промышленное производство в стране в сентябре выросло на 0,7% в месячном выражении, в то время как аналитики ждали увеличения показателя на 0,4%. Трейдеры также обратили внимание на корпоративные новости. Ранее Tesla представила спортивный электромобиль Roadster, который в ходе демонстрации перелетел через препятствие, сделав переворот вокруг себя, а также забрался на изогнутую рампу и "спрыгнул" с нее. Акции компании дорожают почти на 2%. Неделю американские фондовые индексы заканчивают без единой динамики: Dow Jones вырос на 1,6%, в то время как Nasdaq Composite снизился на 3%, S&amp;P 500 - на 0,9%.
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рынок, индексы, торги, сша, dow jones, tesla, nasdaq composite
Рынок, Индексы, Торги, США, Dow Jones, Tesla, Nasdaq Composite
17:01 16.10.2026
 
Фондовые индексы США не показывают единой динамики

Биржи США торгуются разнонаправленно после выхода макростатистики и корпоративных новостей

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Ксения Саенко
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу не показывают четкой динамики после публикации макростатистики, а также на фоне корпоративных новостей, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,6% относительно предыдущего закрытия - до 52 493,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался на 0,6% - до 26 553,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 7741,44 пункта.
Инвесторы оценивают американскую макростатистику. Согласно данным Федеральной резервной системы (ФРС) США, промышленное производство в стране в сентябре выросло на 0,7% в месячном выражении, в то время как аналитики ждали увеличения показателя на 0,4%.
Трейдеры также обратили внимание на корпоративные новости. Ранее Tesla представила спортивный электромобиль Roadster, который в ходе демонстрации перелетел через препятствие, сделав переворот вокруг себя, а также забрался на изогнутую рампу и "спрыгнул" с нее. Акции компании дорожают почти на 2%.
Неделю американские фондовые индексы заканчивают без единой динамики: Dow Jones вырос на 1,6%, в то время как Nasdaq Composite снизился на 3%, S&P 500 - на 0,9%.
 
РынокИндексыТоргиСШАDow JonesTeslaNasdaq Composite
 
 
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