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Бизнес перекладывает деньги на биржу: доходность достигает 13,8%

Бизнес перекладывает деньги на биржу: доходность достигает 13,8% - 16.10.2026, ПРАЙМ

Бизнес перекладывает деньги на биржу: доходность достигает 13,8%

После поступательного смягчения ДКП структура размещения свободных средств бизнеса заметно изменилась. Депозиты пока остаются главным инструментом, но биржевые... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T06:06+0300

2026-10-16T06:06+0300

2026-10-16T06:06+0300

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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. После поступательного смягчения ДКП структура размещения свободных средств бизнеса заметно изменилась. Депозиты пока остаются главным инструментом, но биржевые площадки отвоевывают позиции все быстрее.За девять месяцев 2026 года объем депозитов юрлиц вырос до 45 триллионов рублей — это плюс 2,5 триллиона с начала года. По индивидуальным предпринимателям заметно небольшое снижение – примерно на 1%. А вот на денежном биржевом рынке конфигурация куда интереснее: средства компаний там достигли 3 триллионов рублей, прибавив 35% год к году.Причина проста — спред доходности между биржевыми инструментами и банковскими депозитами доходит до 40%. При этом доля биржевых депозитов в общей структуре размещения пока меньше 10%. То есть потенциал роста этого сегмента далеко не исчерпан.Что выбрать: простота или доходностьЕсли сравнивать конкретные инструменты, то складывается такая картина. Срочные депозиты и неснижаемые остатки на расчетных счетах — самый простой вариант с точки зрения оформления и учета. Доходность — 10–11% годовых.Банковские векселя дают чуть больше — 11–12,1%, но обычно требуют более длинного горизонта, от 30 дней.Самый доходный вариант — биржевые инструменты денежного рынка и однодневные облигации. Здесь доходность достигает 13,4–13,8%. Их плюс — гибкость условий в сочетании с более высокой доходностью.Но есть технический нюанс. Если расчетный счет компании открыт не в банке-брокере, зачисление крупных сумм — от 100 миллионов рублей и выше — может занять больше 24 часов. Это важно учитывать при планировании платежного календаря.Главная ошибка — забыть про сроки расчетовПрежде чем направлять деньги в инвестиционные инструменты, компании важно четко разделить средства на операционные и временно свободные, а также правильно оценить горизонт размещения.Одна из частых ошибок — выбор инструмента без учета реальных сроков расчетов по сделкам. Доход по биржевым инструментам складывается из двух частей: изменения цены актива и накопленного купонного дохода. Расчеты идут по схеме Т+1 — то есть на получение денег после продажи или погашения потребуется минимум один рабочий день.Заявки на операции принимаются обычно в районе 15–16 часов, а фактическое погашение и зачисление средств происходит на следующий день утром, в 10–11 часов. Если не закладывать эту особенность в финансовое планирование, можно столкнуться с кассовым разрывом в момент, когда деньги нужны прямо сейчас, а не через сутки.Поэтому грамотное размещение свободных средств требует не только сравнения доходности инструментов, но и выстраивания четкого графика движения денежных потоков с учетом операционных потребностей бизнеса.Автор: Алексей Курасов, руководитель управления корпоративных финансов ФГ "Финам"

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Алексей Курасов https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/0f/874273076_416:0:1696:1280_100x100_80_0_0_56adb1c858c2e01643543a09872dd31d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Курасов https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/0f/874273076_416:0:1696:1280_100x100_80_0_0_56adb1c858c2e01643543a09872dd31d.jpg

мнения аналитиков, рынок, финансы, бизнес, малый и средний бизнес