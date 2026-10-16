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В Германии предупредили об угрозе повторения кризиса 2022 года - 16.10.2026, ПРАЙМ
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В Германии предупредили об угрозе повторения кризиса 2022 года
В Германии предупредили об угрозе повторения кризиса 2022 года - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Германии предупредили об угрозе повторения кризиса 2022 года
Уход небольших немецких поставщиков электроэнергии с рынка является признаком напряженности в секторе и вызывает опасения повторения ситуации в период... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:47+0300
2026-10-16T16:47+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Уход небольших немецких поставщиков электроэнергии с рынка является признаком напряженности в секторе и вызывает опасения повторения ситуации в период энергетического кризиса 2022 года, сообщило агентство Bloomberg. На прошлой неделе стартап Gruuun заявил, что к концу месяца уйдет с рынка бытовых услуг. На этой неделе его примеру последовал стартап Stromee, основанный в 2022 году. Клиентам придется перейти к другим поставщикам или заключить новые договоры, которые могут оказаться более дорогостоящими, отмечает Bloomberg. "Эти уходы являются ранним признаком напряженности в секторе, который сильно пострадал во время энергетического кризиса 2022 года, когда десятки мелких поставщиков электроэнергии и газа обанкротились, не успев подготовиться к рекордным ценам", - пишет агентство. В 2022 году, когда Россия сократила поставки трубопроводного газа в Европу, по всему континенту обанкротились энергопоставщики и трейдеры. Как сообщает Блумберг, одной из крупнейших жертв стала британская Bulb Energy, обслуживающая около 1,7 миллиона клиентов. Европейские правительства выделили сотни миллиардов, чтобы защитить потребителей и компании. С тех пор правила были ужесточены, но компании, которые в значительной степени полагаются на краткосрочные рынки, а не обеспечивают поставки заранее, по-прежнему уязвимы перед внезапными скачками цен, отмечает Bloomberg. В третьем квартале средняя цена на электроэнергию на день вперед в Германии взлетела более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, а в сентябре рост достиг 74%. Рост цен на газ, низкий уровень воды в гидрохранилищах и реках, а также ограниченная доступность атомной энергии в других странах Европы - все это способствовало увеличению затрат на электроэнергию. Высокие цены, по всей видимости, сохранятся и зимой, подчеркивает агентство.
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мировая экономика, европа, германия
Мировая экономика, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ
16:47 16.10.2026
 
В Германии предупредили об угрозе повторения кризиса 2022 года

Bloomberg: уход небольших немецких энергопоставщиков является признаком напряженности

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2026
© fotolia.com / DOC RABE Media
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Уход небольших немецких поставщиков электроэнергии с рынка является признаком напряженности в секторе и вызывает опасения повторения ситуации в период энергетического кризиса 2022 года, сообщило агентство Bloomberg.
На прошлой неделе стартап Gruuun заявил, что к концу месяца уйдет с рынка бытовых услуг. На этой неделе его примеру последовал стартап Stromee, основанный в 2022 году. Клиентам придется перейти к другим поставщикам или заключить новые договоры, которые могут оказаться более дорогостоящими, отмечает Bloomberg.
"Эти уходы являются ранним признаком напряженности в секторе, который сильно пострадал во время энергетического кризиса 2022 года, когда десятки мелких поставщиков электроэнергии и газа обанкротились, не успев подготовиться к рекордным ценам", - пишет агентство.
В 2022 году, когда Россия сократила поставки трубопроводного газа в Европу, по всему континенту обанкротились энергопоставщики и трейдеры. Как сообщает Блумберг, одной из крупнейших жертв стала британская Bulb Energy, обслуживающая около 1,7 миллиона клиентов. Европейские правительства выделили сотни миллиардов, чтобы защитить потребителей и компании.
С тех пор правила были ужесточены, но компании, которые в значительной степени полагаются на краткосрочные рынки, а не обеспечивают поставки заранее, по-прежнему уязвимы перед внезапными скачками цен, отмечает Bloomberg.
В третьем квартале средняя цена на электроэнергию на день вперед в Германии взлетела более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, а в сентябре рост достиг 74%. Рост цен на газ, низкий уровень воды в гидрохранилищах и реках, а также ограниченная доступность атомной энергии в других странах Европы - все это способствовало увеличению затрат на электроэнергию.
Высокие цены, по всей видимости, сохранятся и зимой, подчеркивает агентство.
 
Мировая экономикаЕВРОПАГЕРМАНИЯ
 
 
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